Premier League: ¿Cuándo y dónde ver Newcastle vs Liverpool?

En el cierre de la segunda fecha de la Premier League, Liverpool visitará el St James' Park para enfrentar a Newcastle, en un partido en el que se espera un ambiente tenso por los recientes rumores referentes a Alexander Isak, quien expresó su deseo de llegar a los Reds.

Entre comunicados del delantero sueco y los Magpies sobre la relación desgastada, los aficionados han tomado una postura de molestia ante él, y la responsabilidad se la ponen a los Reds por ilusionarlo con la negociación.

Liverpool llega al compromiso tras vencer 4-2 a Bournemouth en Anfield, mientras que Newcastle empató a cero ante Aston Villa. Uno de los antecedentes más importantes entre estos dos equipos es la Final de la Copa de la Liga, en la que los Magpies se llevaron el triunfo.

¿Dónde ver Newcastle vs Liverpool?

Fecha: Lunes 25 de agosto

Lunes 25 de agosto Hora: 13:00 horas del centro de México

13:00 horas del centro de México Lugar: St James' Park, Newcastle

St James' Park, Newcastle Transmisión: HBO Max

