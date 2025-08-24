Aurelien Tchouameni después de la victoria del Real Madrid ante Oviedo: "Tenemos que seguir así"

Real Madrid consiguió una nueva victoria este fin de semana después de golear al recién ascendido Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Tras la nueva victoria, el francés Aurelien Tchouameni dió declaraciones al respecto.

Tchouameni pide seguir así

El exjugador del Mónaco ha sido claro con las aspiraciones que tiene el Real Madrid en esta temporada. "Sí, ha sido muy importante hoy; antes de la temporada hemos dicho que tenemos tres partidos para ganar antes del parón, llevamos dos, hoy con un poco más de goles y seguimos con la portería en cero".

Real Madrid venció a Real Oviedo como visitante | AP

"Tenemos que seguir así y vamos a mejorar cada día y cada partido", y añadió que ve un equipo equilibrado. "Creo que tenemos un buen equilibrio de lo que hacemos ofensiva y defensivamente, creo que lo más importante ahora es recuperar el balón lo más pronto posible y crear ocasiones. No todo es perfecto, pero vamos a seguir trabajando", agregó.

Gran ofensiva merengue

Acerca del buen momento que vive el Madrid en el plano ofensivo, el seleccionado francés también ha sido claro en que las cosas salen bien debido al buen trabajo en equipo.

Tchouameni habló sobre el buen momento de los Merengues | AP

"La verdad es que con el equipo intentamos recuperar el balón en la parte de adelante y cuando lo hacemos así es un poquito más fácil marcar goles, lo hemos hecho hoy. Tenemos que seguir de esta manera", sentenció.

"La verdad es que hemos empezado la temporada hace tres semanas, así que entre el partido de Osasuna y el partido de hoy pudimos ver que todo el equipo está a un buen nivel físico y también juega bien con el balón. Espero que contra Mallorca podamos mejorar y hacer las cosas aún mejor. Va a ser una temporada larga, así que tenemos que seguir así para poder ganar trofeos", finalizó.

Real Madrid ganó sus dos primeros partidos de LaLiga | AP