Rodrygo sale enojado del encuentro ante Real Oviedo tras cambio con Vinícius Júnior

El atacante brasileño, Rodrygo no salió contento del encuentro ante Real Oviedo, pues las cámaras captaron su enojo tras el cambio por Vinícius Júnior. Con 63 minutos en la cancha no logró asistir ni anotar, pero tuvo una actuación que dejó buenas sensaciones.

¿Qué hizo Rodrygo en el Real Oviedo vs Real Madrid?

Rodrygo lanzó una camiseta al suelo cuando se sentó en el banquillo de suplentes, lo que se tomó como una clara muestra de su enojo por la decisión del nuevo entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso.

¿Qué dijo Xabi Alonso sobre Rodrygo?

En conferencia de prensa, Xabi Alonso habló sobre el atacante brasileño y señaló que tuvo un gran partido, por lo que se encuentra feliz con tenerlo en la plantilla para esta temporada, en la que quieren retomar el trono en LaLiga y Champions League.

"Rodrygo jugó un buen partido, me gustó y estoy feliz. Es uno de nosotros, necesitamos a todos los jugadores esta temporada", dijo Xabi Alonso tras la victoria sobre Real Oviedo en LaLiga.

Con el inicio de la temporada, Rodrygo buscará consolidarse como una pieza clave en el esquema de Xabi Alonso, demostrando su calidad en el ataque merengue y dejando atrás cualquier gesto de frustración para centrarse en los objetivos del Real Madrid.

