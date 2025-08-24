Florentino Pérez sorprende con polémico gesto previo al Oviedo vs Real Madrid

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, protagonizó un momento inesperado y polémico antes del partido contra el Real Oviedo, disputado este domingo en el Estadio Carlos Tartiere. El dirigente blanco fue captado en video mientras saludaba a los aficionados desde la parte trasera de un automóvil, pero lo que parecía un gesto amable terminó en una escena insólita.
El polémico gesto
En las imágenes, Pérez aparece inicialmente sonriente, levantando el pulgar en señal de aprobación a los seguidores que se encontraban afuera del estadio. Sin embargo, pocos segundos después, y sin una razón aparente, el mandamás madridista cambió su gesto para mostrar el dedo medio a través de la ventana, manteniendo al mismo tiempo una expresión alegre.
El comportamiento del presidente sorprendió tanto a los aficionados del Real Madrid como a los rivales. La prensa y aficionados ha reaccionado al suceso, señalando que no existe aún una explicación clara sobre lo que motivó al empresario a realizar ese gesto considerado como un insulto.
El dedo obsceno de Florentino Pérez en Oviedo se ha convertido rápidamente en tema viral, generando debate entre aficionados y medios sobre si fue un acto intencional, una broma o simplemente un error de interpretación.
El gesto de Florentino Pérez 🤣🤣🤣🤣🤣🤣pic.twitter.com/tFhNBpfAo8
— REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) August 24, 2025
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: El polémico gesto de Vinicius tras recibir insultos en el Oviedo vs Real Madrid