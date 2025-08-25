¡Regresa a dirigir en Primera División! Gustavo Matosas y su nuevo equipo en el máximo circuito

Tras varios años de ausencia, uno de los entrenadores históricos de León está de regreso en los banquillos. Gustavo Matosas fue elegido como el nuevo entrenador del Danubio de Uruguay, equipo de la Primera División de dicho país.

Matosas tuvo un nexo especial con Los de la Curva, ya que era su directivo antes de ser anunciado como su timonel. Sin embargo, tras el mal inicio con su exentrenador, Juan Manuel Olivera, la dirigencia del Danubio decidió poner a Gustavo como interino.

Las primeras reacciones de Gustavo Matosas

El Bicampeón con La Fiera habló ante los medios charrúas sobre su nueva oportunidad en el banquillo, en la que se mostró sumamente agradecido. Gustavo Matosas comentó las razones para aceptar la decisión.

"No, aquí le toca la explicación. Yo vine acá a darle una mano a Danubio y sobre todo a la familia del Campo. Danubio fue un equipo que se portó muy bien conmigo. Me pide la directiva que en este caso que armamos el equipo haga un interinato y lo voy a hacer hasta que tomemos la decisión de quién va a dirigir", sentenció Matosas al diario El Espectador.

Su último equipo y la historia con León

Gustavo Matosas escribió con letras doradas su nombre en la Liga MX, al conseguir el Ascenso y el Bicampeonato con León. Tras ese gran momento, el estratega dirigió al América, equipo en el que su pasó no fue del todo grato.

Tras su aventura con las Águilas, Matosas se convirtió en un trotamundos, y con cierto grado de polémica de por medio. Mientras era entrenador del Atlético San Luis -el último al que dirigió- Matosas fue acusado de corrupción de fichajes en su época en el equipo Esmeralda, lo que marcó su adiós del balompié nacional.

