¿Santiago Giménez se va del Milan? Agente aclara el futuro del mexicano

Los rumores sobre la salida de Santiago Giménez del Milan han crecido en las últimas semanas, especialmente por el proyecto que construye el equipo con Massimiliano Allegri. Sin embargo, el mexicano permanecerá con el conjunto Rossonero, así lo confirmó su agente.

¿Giménez se va del Milan?

Rafaela Pimenta, agente brasileña que también trabaja con jugadores como Paul Pogba, Erling Haaland, Marco Verratti, entre otros, desmintió los rumores sobre la salida de Giménez del Milan al garantizar que son falsos y que permanecerá en el club.

“Giménez no se va del Milan, puedo garantizar que los reportes no son ciertos. Se quedará en el club”, dijo Rafaela Pimenta, en declaraciones recogidas por Fabrizio Romano.

Giménez vivirá su primera temporada completa en Milan

Giménez llegó a Italia a inicios de 2025, por lo que será su primera temporada completa con el equipo Rossonero. Con 24 años de edad, el atacante buscará consolidarse en una de las grandes ligas de Europa como la Serie A, que se caracteriza por su intensidad y juego defensivo.

Con las declaraciones de su agente, los rumores sobre una posible salida del equipo se han esclarecido y ahora es momento para el mexicano de enfocarse para conseguir los objetivos con Milan. Giménez vivirá un nuevo reto bajo las órdenes de Allegri, a quien espera convencer y ganarse la titularidad.

