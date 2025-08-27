¿Indirecta a Edson Álvarez? Mourinho critica a directiva de Fenerbahçe por mal trabajo con fichajes

Fenerbahçe jugará la vuelta de la Ronda de Playoffs ante Benfica. El club turco recientemente incorporó al mediocampista mexicano, Edson Álvarez, quien salió de West Ham tras una complicada etapa bajo las órdenes de Graham Potter.

¿Qué dijo Mourinho sobre Edson Álvarez?

El entrenador portugués, José Mourinho habló sobre el mercado de transferencias y señaló a la directiva de Fenerbahçe por el trabajo realizado durante la ventana, pues algunos llegaron tarde y otras peticiones no se han confirmado.

"Los jugadores que fichamos el domingo llegaron tarde. Creo que hay jugadores que no están en la lista. Creo que también debo decir que el Fenerbahçe no tiene una plantilla potencial”, dijo Mourinho en la conferencia previa al encuentro ante Benfica.

"No creo que se haya hecho ningún esfuerzo extra para conseguir estos fichajes. Si la Champions fuera el objetivo principal de nuestro club, creo que algo habría pasado con los nuevos fichajes para los partidos ante Feyenoord o Benfica”, mencionó sobre los fichajes de Marco Asensio y Andriy Lunin.

Mourinho responde a vicepresidente del Fenerbahçe

Finalmente, Mourinho también contestó a las declaraciones del vicepresidente del Fenerbahçe, Hadmi Akin, quien aseguró que sería fácil vencer a Benfica. ’The Special One’ afirmó que no sabe quién es y tampoco conoce su función en el club.

