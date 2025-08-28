Champions League: UEFA cambia horario de la Final del torneo europeo

La Champions League está por comenzar y desde esta etapa ya hay sorpresas, pues la UEFA informó que la Final en Budapest tendrá un nuevo horario al que se acostumbraba en ediciones pasadas. A partir de esta edición se jugará el duelo por el título a las 10:00 horas del centro de México.

¿Por qué la UEFA cambió el horario de la Final de la Champions League?

Anteriormente, la Final de la Champions League se jugaba a las 21:00 horas en Europa, es decir a las 13:00 de la Ciudad de México. La UEFA decidió adelantar el partido más importante del torneo por situaciones logísticas y de experiencia para los aficionados.

“Esta decisión busca mejorar la experiencia general del día del partido para los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas, optimizando la logística y las operaciones, y ofreciendo además varios beneficios tangibles. Nuestro objetivo es hacer que el día del partido sea una experiencia verdaderamente placentera”, escribe la UEFA en su texto.

“Para los aficionados que viajen, esto significará un mejor acceso al transporte público, especialmente después del partido, y un viaje de regreso más seguro y cómodo desde el estadio. Para las ciudades anfitrionas, impulsará el impacto económico positivo del evento al brindarles a los aficionados la posibilidad de continuar sus celebraciones”, agregan para explicar los beneficios de esta actualización.

¿A qué hora se jugará la Final de la Champions League en México?

Además, esperan que con este nuevo horario más aficionados de todo el mundo puedan disfrutar de la Final, sin embargo, muchos usuarios se quejaron de la decisión, pues consideran que no tiene sentido y prefieren un partido de esa magnitud en la noche. En México, la Final se jugará a las 10:00 horas de la CDMX.

