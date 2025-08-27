Champions League 25/26: ¿Cuándo empieza, formato, fecha y sede de la Final?

La nueva edición de la UEFA Champions League está próxima a arrancar y con todos los equipos ya con boleto en mano, los bombos del sorteo para la Fase de Liga están definidos.
Hay que recordar que para la temporada 24/25, la Champions League cambió su formato, pues pasó de 32 a 36 participantes y se eliminó la Fase de Grupos para implementar la Fase Liga, donde cada equipo juega 8 partidos y pelean un lugar en una tabla general con todos los participantes.
Los equipos jugarán cuatro encuentros en casa y cuatro fuera en la Fase de Liga. Los ocho mejores de esta etapa clasificarán directo a los Octavos de Final. Los clubes que se ubiquen del 9° al 16° puesto, se enfrentarán en un duelo de Playoff ante los que terminen del 17° al 24° lugar de la tabla. Las rondas posteriores seguirán como en ediciones anteriores.
La sede de la Gran Final ya está definida a un año de que se dispute y será en el Puskás Aréna de Budapest, casa de la Selección de Hungría.
La Fase de Liga comenzará el martes 16 de septiembre y concluirá el 28 de enero, mientras que la Fase Final será del 17 de febrero hasta el 30 de mayo, fecha en la que está programada disputarse la Final en Hungría.
¿Cuándo comienza la siguiente Champions League?
- Sorteo Fase de Liga: 28 de agosto
- Fase de Liga: 16 de septiembre al 28 de enero
- Play Off (reclasificación) Fase de Liga: 17 al 25 de febrero
- Octavos de Final: 10 al 18 de marzo
- Cuartos de Final: 7 al 15 de abril
- Semifinales: 28 de abril al 6 de mayo
- Final: 30 de mayo
Bombos
Los bombos del sorteo para la Fase de Liga están definidos y los clubes se preparan para el inicio de la Champions League.
Bombo 1
- PSG
- Real Madrid
- Manchester City
- Bayern Munich
- Liverpool
- Inter de Milán
- Chelsea
- Borussia Dortmund
- Barcelona
Bombo 2
- Arsenal
- Bayer Leverkusen
- Atlético de Madrid
- Atalanta
- Villarreal
- Juventus
- Eintracht Frankfurt
- Brujas
- Benfica
Bombo 3
- PSV Eindhoven
- Ajax
- Napoli
- Sporting Lisboa
- Olympiacos
- Slavia Praga
- Bodo/Glimt
- Olympique de Marsella
- Tottenham
Bombo 4
- Mónaco
- Galatasaray
- Union Saint-Gilloise
- Athletic Club
- Newcastle United
- Pafos
- Kairat Almaty
- Copenhague
- Qarabag
