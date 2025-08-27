Champions League 25/26: ¿Cuándo empieza, formato, fecha y sede de la Final?

La nueva edición de la UEFA Champions League está próxima a arrancar y con todos los equipos ya con boleto en mano, los bombos del sorteo para la Fase de Liga están definidos.

Participarán 36 equipos en la Champions League|AP

Hay que recordar que para la temporada 24/25, la Champions League cambió su formato, pues pasó de 32 a 36 participantes y se eliminó la Fase de Grupos para implementar la Fase Liga, donde cada equipo juega 8 partidos y pelean un lugar en una tabla general con todos los participantes.

Los equipos jugarán cuatro encuentros en casa y cuatro fuera en la Fase de Liga. Los ocho mejores de esta etapa clasificarán directo a los Octavos de Final. Los clubes que se ubiquen del 9° al 16° puesto, se enfrentarán en un duelo de Playoff ante los que terminen del 17° al 24° lugar de la tabla. Las rondas posteriores seguirán como en ediciones anteriores.

La sede de la Gran Final ya está definida a un año de que se dispute y será en el Puskás Aréna de Budapest, casa de la Selección de Hungría.

La Fase de Liga comenzará el martes 16 de septiembre y concluirá el 28 de enero, mientras que la Fase Final será del 17 de febrero hasta el 30 de mayo, fecha en la que está programada disputarse la Final en Hungría.

La próxima Final de Champions League será en Alemania|AP

¿Cuándo comienza la siguiente Champions League?

Sorteo Fase de Liga: 28 de agosto

Fase de Liga: 16 de septiembre al 28 de enero

Play Off (reclasificación) Fase de Liga: 17 al 25 de febrero

Octavos de Final: 10 al 18 de marzo

Cuartos de Final: 7 al 15 de abril

Semifinales: 28 de abril al 6 de mayo

Final: 30 de mayo

Bombos

Los bombos del sorteo para la Fase de Liga están definidos y los clubes se preparan para el inicio de la Champions League.

Bombo 1

PSG

Real Madrid

Manchester City

Bayern Munich

Liverpool

Inter de Milán

Chelsea

Borussia Dortmund

Barcelona

Bombo 2

Arsenal

Bayer Leverkusen

Atlético de Madrid

Atalanta

Villarreal

Juventus

Eintracht Frankfurt

Brujas

Benfica

Bombo 3

PSV Eindhoven

Ajax

Napoli

Sporting Lisboa

Olympiacos

Slavia Praga

Bodo/Glimt

Olympique de Marsella

Tottenham

Bombo 4

Mónaco

Galatasaray

Union Saint-Gilloise

Athletic Club

Newcastle United

Pafos

Kairat Almaty

Copenhague

Qarabag

AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FLORENTINO PÉREZ YA PIENSA EN UNA NUEVA CHAMPIONS: "ESTE ES EL PUNTO DE PARTIDA PARA LA 16"