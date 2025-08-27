Manchester United queda eliminado de Carabao Cup contra Grimsby, equipo de cuarta división

El Manchester United se despide de la Carabao Cup después de perder, de visita, ante el modesto Grimsby Town, equipo de cuarta división que no pierde contra los Red Devils desde hace 120 años.

United pierde en tanda de penales | IMAGO7

Siete décadas después de que se enfrentaron por última vez, el Grimsby comenzó sorprendiendo y, en 30 minutos, el equipo de la cuarta división inglesa se puso al frente con goles de Charles Vernam (22) y de de Tyrell Warren (30).

En la segunda mitad, el United metió a los titulares y gracias a los tantos de Mbeumo (75) y de Harry Maguire (89) los red devils igualaron el marcador y obligaron a los penales en la segunda ronda de la Carabao Cup.

Después de 24 penales cobrados, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo fueron los dos jugadores que fallaron sus cobros para que el Manchester United quede eliminado de la segunda ronda de la Carabao Cup contra un equipo de cuarta división.

