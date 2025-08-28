Rodrigo Huescas se enfrentará a Lamine Yamal en la Champions League

El sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League dejó uno de los duelos más llamativos para el futbol mexicano: Rodrigo Huescas, jugador del Copenhague, se medirá ante Lamine Yamal y el poderoso FC Barcelona en el torneo de clubes más importante del mundo.
Además del duelo contra el conjunto catalán, Huescas también se verá las caras con rivales de alto calibre como Villarreal, Tottenham, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Napoli, Qarabag, y Kairat Almaty, en lo que será una de las fases de grupos más exigentes en los últimos años.
El joven mexicano, que ha comenzado a destacar en el futbol europeo, tendrá la oportunidad de mostrar su talento frente a una de las promesas más brillantes del futbol mundial.
Este es el resto del calendario del FC Barcelona
LOCAL
- Paris Saint-Germain
- Eintracht Frankfurt
- Olympiacos
- FC Copenhague
VISITANTE
- Chelsea
- Club Brugge
- Slavia Praga
- Newcastle
