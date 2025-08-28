Rodrigo Huescas se enfrentará a Lamine Yamal en la Champions League

El sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League dejó uno de los duelos más llamativos para el futbol mexicano: Rodrigo Huescas, jugador del Copenhague, se medirá ante Lamine Yamal y el poderoso FC Barcelona en el torneo de clubes más importante del mundo.

Sorteo de la Champions league 2025 | AP

Además del duelo contra el conjunto catalán, Huescas también se verá las caras con rivales de alto calibre como Villarreal, Tottenham, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Napoli, Qarabag, y Kairat Almaty, en lo que será una de las fases de grupos más exigentes en los últimos años.

El joven mexicano, que ha comenzado a destacar en el futbol europeo, tendrá la oportunidad de mostrar su talento frente a una de las promesas más brillantes del futbol mundial.

Sorteo de la Champions 25/26 | AP

Este es el resto del calendario del FC Barcelona

LOCAL

Paris Saint-Germain

Eintracht Frankfurt

Olympiacos

FC Copenhague

VISITANTE

Chelsea

Club Brugge

Slavia Praga

Newcastle

Estrellas del futbol en el sorteo de la ChampIons | AP

