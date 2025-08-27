Así se jugará la Final de la Leagues Cup

Las acciones en la Leagues Cup están llegando a su fin; luego de dos emocionantes semifinales, ya se sabe cuales son los dos equipos que van a la gran final del torneo y que además de eso, han conseguido su boleto a la CONCACAF Champions Cup.

Semifinal entre Inter de Miami vs Orlando City I AP

Dos equipos un trofeo

El Inter de Miami se impuso tres goles a uno contra Orlando City, convirtiéndose en el primer finalista de la Leagues Cup y pelearán por volver a levantar el galardón internacional, por su parte, Seattle Sounder, sin despeinarse derrotó dos goles a cero a L.A. Galaxy, en busca de su primer trofeo de este torneo.

La primera variable de este torneo será la localía, ya que por reglamento, Seattle será la ciudad que reciba la gran final de este torneo, por lo que los Sounders no tendrán que realizar un vuelo largo. Por su parte, Inter de Miami tendrá que atravesar medio país para llegar al compromiso.

Duelo de L.A. Galaxy vs Seattle Sounders I AP

¿Cuándo y dónde será la gran final?

El duelo definitivo que dará cierre a la Leagues Cup 2025, será el próximo domingo 31 de agosto a las 19:55 (Tiempo CDMX), desde el Estadio Lumen Field, casa de los Sounders y que les dará una pequeña ventaja sobre Lionel Messi y compañía.

Además de la copa que te marca como campeón absoluto, el ganador de la gran final, pasará automáticamente a los Octavos de Final de la CONCACAF Champions Cup, mientras que el subcampeón pasará a la ronda de eliminatorias.

Semifinales de Leagues Cup I AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Con goles de Pedro de la Vega y Osaze De Rosario, los Sounders sueñan con la gloria frente a Inter Miami