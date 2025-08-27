‘Es uno de los mejores del mundo’ nuevo técnico de Santos habló de Neymar

Tras un periodo de crisis en el club alvinegro, finalmente llegó un nuevo técnico al banquillo del Santos de Brasil, el argentino, Juan Pablo Vojvoda, quien se mostró feliz de contar con el astro, Neymar Jr, además de asegurar que harán lo posible por impulsar a Ney al Mundial 2026.

"Neymar no es un problema. Es la solución y yo tengo que ayudarlo en eso. Lo veo jugando tanto con la camisa 10 como con la 9. Él quiere el balón en los momentos difíciles para ayudar a todo el equipo a rendir", declaró el entrenador.

Juan Pablo Vojvoda como DT de Santos I @SantosFC

‘Ama a Santos y Santos lo ama a ‘el’

Junto con el equipo, el jugador brasileño venía arrastrando un racha negativa, pues las lesiones y el bajón de nivel en el equipo, hicieron que Neymar fuera poco a poco perdiendo protagonismo en el juego, sin embargo, el nuevo mandato de Pablo Vojvoda, promete potencializar al máximo las habilidades del atacante.

"Voy a aprender con Neymar y aprender cómo es estar con un jugador como él. No es un futbolista cualquiera. Es uno de los mejores del mundo, que consiguió todo por su capacidad y humildad. Quiero ayudarlo. Él ama el Santos y el Santos lo ama", comentó.

Primer entrenamiento de Pablo Vojvoda I @SantosFC

De cara al Mundial de 2026, que se perfila a ser el último de Neymar, el entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, aseguró que habrá un lugar para Ney en la convocatoria final, sin embargo, la única petición era que estuviera en buen estado físico, por lo que es de plena urgencia que continúe sin lesiones y mostrando su mejor futbol en el Brasileirao.

Neymar en Santos I @SantosFC

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Manchester United queda eliminado de Carabao Cup contra Grimsby, equipo de cuarta división