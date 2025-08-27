El arquero que eliminó al Manchester United… ¡es aficionado del United!

Las sorpresas de la Carabao Cup siguen dando de qué hablar y la más sonada llegó desde la cuarta división de Inglaterra. El Grimsby Town, un modesto club de League Two, dio la campanada al eliminar al Manchester United, pero lo más curioso fue la confesión de su héroe en la portería.

Christy Pym, arquero del Grimsby, se vistió de figura al detener un penal decisivo y sellar la histórica clasificación de su equipo. Sin embargo, después del partido reveló un detalle inesperado: es aficionado de toda la vida de los Red Devils.

"Estoy furioso porque soy hincha del Manchester United. Pero no, en serio, de esto se trata el fútbol", declaró entre risas, reflejando los sentimientos encontrados que vivió en Old Trafford.

"I'm a Man United fan so I'm half fuming to be honest" 😂



Christy Pym and Charles Vernam react to a historic win for Grimsby Town 😍 pic.twitter.com/ViJned0y8P — Sky Sports Football (@SkyFootball) August 27, 2025

La confesión de Pym ha generado eco en redes sociales, pues no todos los días un fan del United es el responsable de dejarlo fuera de un torneo. Para Grimsby Town, el triunfo quedará grabado como uno de los momentos más importantes de su historia reciente, mientras que para el arquero, será una noche inolvidable por partida doble.

