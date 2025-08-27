Inter de Miami vs Orlando City EN VIVO Leagues Cup Semifinales

A un paso del campeonato. Ya sin equipos mexicanos la Leagues Cup entra en su recta final y sólo faltan tres partidos para definir al campeón de la nueva edición. Antes, sin embargo, tendremos que definir a los Finalistas y entre los candidatos están el campeón de MLS, LA Galaxy, y un excampeón de Concachampions, Seattle Sounders.

Por primera vez en la corta historia del torneo, Galaxy y Seattle disputarán una Semifinal. Lo más lejos que habían llegado eran los Cuartos de Final, mientras que, el mejor resultado para los angelinos fue un 16vos de Final. De hecho, ambos equipos se vieron en la edición del 2024, en la que Seattle eliminó a Galaxy.

Seattle se instaló en estas instancias, siendo el mejor equipo de todo el torneo pues, tras completar la Fase de Grupos de manera perfecta con tres triunfos en tres partidos, accedió a Cuartos como el mejor de la MLS. Ya en eliminación directa tuvo complicaciones pero pudo eliminar a Puebla desde la tanda de penales.

Por su parte, Galaxy dejó atrás el mal paso en el torneo local y avanzó como el tercer mejor equipo estadounidense. Los angelinos ganaron dos partidos y empataron otro perdiendo en la tanda de penales. Aun así, pudo avanzar y en Cuartos vencieron sin problemas a Pachuca.

