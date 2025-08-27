¡A librar el descenso! Neymar Jr y Santos FC estrenan nuevo técnico

Lo que pintaba ser un regreso glorioso y lleno de éxitos, está siendo una auténtica pesadilla para Neymar Junior y el Santos FC, quienes contra todo pronóstico se encuentran en zona de descenso y que incluso tuvieron que cambiar de entrenador.

Juan Pablo Vojvoda en su primera sesión de entrenamiento I @SantosFC

Ayuda albiceleste

Tras la desastrosa temporada del equipo paulista, el club tomó la decisión de cesar a su técnico, Cléber Xavier, quien deja al equipo a solo unos puntos del descenso, por su parte, el encargado de regresar a los albinegros será Juan Pablo Vojvoda.

Vojvoda llega como un muy conocedor entrenador del Brasileirao, pues dirigió en cinco temporadas al equipo de Fortaleza, haciendo un extraordinario trabajo tanto a nivel nacional e internacional.

Pablo Vojvoda intentara levantar a un Santos quien estaba cerca cerca de los puestos del torneo internacionales, cayó apartamento en la cancha y en la tabla de puntos, pues la derrota de 0-6 ante el Vasco de Gama, los terminó por colocar a solo dos puntos de la zona del descenso.

Presentación de Juan Pablo Vojvoda en Santos FC I @SantosFC

‘Que vuelva a disfrutar el futbol’

Ante el anuncio oficial del entrenador, este fue cuestionado por el tema de Neymar, a lo que el técnico argentino de 50 años, argumentó que solo debe dejarlo disfrutar jugar y así obtendrán buenos resultados.

“Que vuelva a disfrutar del fútbol, porque de esa manera también hará disfrutar a la gente”, declaró el nuevo entrenador de Santos FC.

Neymar Jr en Santos FC I @neymarjr

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Inter de Miami vs Orlando City EN VIVO Leagues Cup Semifinales