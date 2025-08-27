Rodrigo Huescas jugará Champions League con Copenhague ¿Qué otros mexicanos han disputado el torneo europeo?

Múltiples futbolistas aztecas han disputado el torneo más importante a nivel de clubes de la UEFA
Rafael Trujillo Alarcón
| 2025-08-27
Rodrigo Huescas jugará Champions League con Copenhague ¿Qué otros mexicanos han disputado el torneo europeo?
Debutará en Champions
|
X
Múltiples futbolistas aztecas han disputado el torneo más importante a nivel de clubes de la UEFA
Rafael Trujillo Alarcón
| 27 Ago, 2025

Rodrigo Huescas hará historia en su joven carrera al debutar en la UEFA Champions League con el FC Copenhague, luego de que el club danés superara los playoffs del torneo. El lateral mexicano cumplirá el sueño de disputar el campeonato de clubes más prestigioso del mundo, uniéndose a una selecta lista de futbolistas aztecas que han dejado huella en Europa.

Cabe destacar que, Alex Padilla también podría unirse a esta lista pues, el Athletic Club de Bilbao también disputará la presente edición del torneo. Sin embargo, al llegar como suplente de Unai Simón, se ve complicado que sume minutos con el cuadro español.

Jugará la Champions | x

Los mexicanos en la Champions League

A lo largo de la historia, al menos 29 futbolistas mexicanos han participado en la Champions League, siendo Rafael Márquez el más exitoso. El “Káiser de Michoacán” levantó la “Orejona” en dos ocasiones con el FC Barcelona, convirtiéndose en el único mexicano con múltiples títulos del torneo.

Otro campeón fue Jonathan dos Santos, quien también formó parte del plantel del Barcelona que conquistó la Champions, aunque con menor protagonismo.

Javier “Chicharito” Hernández también marcó época al disputar una final con el Manchester United en 2011, aunque cayó frente al poderoso Barcelona de Guardiola. El delantero mexicano es uno de los pocos que han jugado la competencia con tres equipos distintos: Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen.

Ganó la Champions | X

Huescas, el nuevo embajador mexicano en Europa

Con su llegada al torneo, Rodrigo Huescas no solo representa al futbol mexicano en la Champions League, sino que también refuerza la creciente presencia de jugadores aztecas en el futbol europeo. Su participación con el Copenhague lo pone en la vitrina más importante a nivel de clubes y le abre la puerta para consolidarse en el viejo continente.

Lista de mexicanos que han jugado la UEFA Champions League

JugadorEquiposAños que jugaron la UCL
Hugo SánchezReal Madrid86-87, 87-88, 88-89, 89-90 y 90-91
Sergio AlmaguerGalatasaray2002-03
Rafael MárquezMónaco y Barcelona00-01, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 y 09-10
Javier HernándezManchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16 y 16-17
Andrés GuardadoPSV, Valencia, Bayer Leverkusen12-13, 13-14, 15-16 y 16-17
Jonathan Dos SantosBarcelona09-10, 10-11, 11-12, 12-13 y 13-14
Giovani Dos SantosBarcelona07-08
Francisco “Kikín” FonsecaBenfica06-07
Carlos VelaArsenal y Real Sociedad08-09, 09-10, 10-11 y 13-14
Nery CastilloOlympiacos, Shakhtar Donetsk03-04, 04-05, 06-07 y 07-08
Raúl JiménezAtlético de Madrid, Benfica14-15, 15-16, 16-17 y 17-18
Héctor MorenoAZ Alkmaar, PSV09-10, 15-16 y 16-17
Ricardo OsorioStuttgart07-08 y 09-10
Pável PardoStuttgart07-08
Francisco 'Maza' RodríguezPSV08-09, 
Carlos SalcidoPSV06-07, 07-08 y 08-09
Guillermo FrancoVillarreal05-06 y 08-09
Héctor HerreraPorto y Atlético de Madrid13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 y 21-22
Diego ReyesPorto13-14, 14-15 y 17-18
Jesús 'Tecatito' CoronaPorto15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 20-21-y 21-22
Miguel LayúnPorto15-16, 16-17 y 18-19
Raúl GudiñoAPOEL17-18
Hirving LozanoPSV y Napoli18-19, 19-20, 22-23, 23-24 y 24-25
Erick GutiérrezPSV18-19
Edson ÁlvarezAjax19-20, 20-21, 21-22 y 22-23
Jorge SánchezAjax y Porto22-23 y 23-24
Santiago GiménezFeyenoord y Milán23-24 y 24-25
Richard Ledezma*PSV24-25
Rodrigo HuescasCopenhague25-26

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Champions League 25/26: ¿Cuándo empieza, formato, fecha y sede de la Final?

Champions League
Mexicanos en el extranjero
Futbol
Mas sobre:
Champions League
Mexicanos en el extranjero
Futbol

Notas Relacionadas

 