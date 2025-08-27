Rodrigo Huescas jugará Champions League con Copenhague ¿Qué otros mexicanos han disputado el torneo europeo?

Rodrigo Huescas hará historia en su joven carrera al debutar en la UEFA Champions League con el FC Copenhague, luego de que el club danés superara los playoffs del torneo. El lateral mexicano cumplirá el sueño de disputar el campeonato de clubes más prestigioso del mundo, uniéndose a una selecta lista de futbolistas aztecas que han dejado huella en Europa.

Cabe destacar que, Alex Padilla también podría unirse a esta lista pues, el Athletic Club de Bilbao también disputará la presente edición del torneo. Sin embargo, al llegar como suplente de Unai Simón, se ve complicado que sume minutos con el cuadro español.

Los mexicanos en la Champions League

A lo largo de la historia, al menos 29 futbolistas mexicanos han participado en la Champions League, siendo Rafael Márquez el más exitoso. El “Káiser de Michoacán” levantó la “Orejona” en dos ocasiones con el FC Barcelona, convirtiéndose en el único mexicano con múltiples títulos del torneo.

Otro campeón fue Jonathan dos Santos, quien también formó parte del plantel del Barcelona que conquistó la Champions, aunque con menor protagonismo.

Javier “Chicharito” Hernández también marcó época al disputar una final con el Manchester United en 2011, aunque cayó frente al poderoso Barcelona de Guardiola. El delantero mexicano es uno de los pocos que han jugado la competencia con tres equipos distintos: Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen.

Huescas, el nuevo embajador mexicano en Europa

Con su llegada al torneo, Rodrigo Huescas no solo representa al futbol mexicano en la Champions League, sino que también refuerza la creciente presencia de jugadores aztecas en el futbol europeo. Su participación con el Copenhague lo pone en la vitrina más importante a nivel de clubes y le abre la puerta para consolidarse en el viejo continente.

Lista de mexicanos que han jugado la UEFA Champions League

Jugador Equipos Años que jugaron la UCL Hugo Sánchez Real Madrid 86-87, 87-88, 88-89, 89-90 y 90-91 Sergio Almaguer Galatasaray 2002-03 Rafael Márquez Mónaco y Barcelona 00-01, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 y 09-10 Javier Hernández Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16 y 16-17 Andrés Guardado PSV, Valencia, Bayer Leverkusen 12-13, 13-14, 15-16 y 16-17 Jonathan Dos Santos Barcelona 09-10, 10-11, 11-12, 12-13 y 13-14 Giovani Dos Santos Barcelona 07-08 Francisco “Kikín” Fonseca Benfica 06-07 Carlos Vela Arsenal y Real Sociedad 08-09, 09-10, 10-11 y 13-14 Nery Castillo Olympiacos, Shakhtar Donetsk 03-04, 04-05, 06-07 y 07-08 Raúl Jiménez Atlético de Madrid, Benfica 14-15, 15-16, 16-17 y 17-18 Héctor Moreno AZ Alkmaar, PSV 09-10, 15-16 y 16-17 Ricardo Osorio Stuttgart 07-08 y 09-10 Pável Pardo Stuttgart 07-08 Francisco 'Maza' Rodríguez PSV 08-09, Carlos Salcido PSV 06-07, 07-08 y 08-09 Guillermo Franco Villarreal 05-06 y 08-09 Héctor Herrera Porto y Atlético de Madrid 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 y 21-22 Diego Reyes Porto 13-14, 14-15 y 17-18 Jesús 'Tecatito' Corona Porto 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 20-21-y 21-22 Miguel Layún Porto 15-16, 16-17 y 18-19 Raúl Gudiño APOEL 17-18 Hirving Lozano PSV y Napoli 18-19, 19-20, 22-23, 23-24 y 24-25 Erick Gutiérrez PSV 18-19 Edson Álvarez Ajax 19-20, 20-21, 21-22 y 22-23 Jorge Sánchez Ajax y Porto 22-23 y 23-24 Santiago Giménez Feyenoord y Milán 23-24 y 24-25 Richard Ledezma* PSV 24-25 Rodrigo Huescas Copenhague 25-26

