¡Más competencia para Santiago Giménez! AC Milan busca a delantero de Chelsea

El panorama luce complicado para Santiago Giménez en AC Milan. El cambio de estratega y la llegada de Massimiliano Allegri parece no haber favorecido al canterano de Cruz Azul, ya que la competencia por la titularidad será reñida.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, los Rossoneri se han acercado a Chelsea para explorar un acuerdo con Christopher Nkunku. El francés es una de las opciones que surgieron en días recientes, antes del cierre del mercado de fichajes.

AC Milan ya contactó a Chelsea

Según la fuente mencionada, las pláticas han progresado de forma favorable, ya que el jugador tiene interés en llegar con Milan a la Serie A. Añadió que los clubes están negociando tarifa de transferencia que superará los 30 millones de euros.

El mercado de fichajes cierra el próximo lunes 1º de septiembre, por lo que en próximos días podría darse el traspaso. En caso de concretarse, será más competencia para Santiago, que, como Milan no clasificó a ninguna competencia de UEFA, tendrá que aprovechar la Serie A y la Copa de Italia para mostrarse.

¿Cuándo juegan de nuevo Santiago Giménez y AC Milan?

El próximo compromiso de los Rossoneri está programado para este viernes 29 de agosto, a las 12:45 horas (tiempo del centro de México). Milan buscará su primera victoria en Serie A, luego de perder en la Jornada 1 contra Cremonese en casa.

