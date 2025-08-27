Cruz Azul se une para apoyar a hijo de Fernando Navarro; subastarán camisetas del partido vs Chivas

Fernando Navarro atraviesa un momento personal difícil, pues su hijo, Emilio, de apenas cinco años, necesita un trasplante de hígado urgente. El procedimiento, además de complejo, implica un alto costo económico para la familia del exjugador.

Ante esta situación, Cruz Azul no dudó en mostrar su lado más humano y anunció una iniciativa solidaria que busca recaudar fondos para apoyar a Navarro y a su familia.

Este sábado, en el partido contra Chivas, cada jugador de La Máquina utilizará una camiseta especial, misma que será subastada al término del encuentro.

“La familia de Fernando Navarro necesita nuestro apoyo, Azules”, expresó el club a través de sus canales oficiales. “La playera de juego que cada integrante de La Máquina use ante Chivas este sábado será puesta en subasta para recaudar fondos”.

Para más información sobre la subasta y cómo participar, el club estará compartiendo detalles a través de sus redes sociales oficiales.

