Querétaro se despide de figura tras cinco años en el equipo

El mediocampista mexicano, Kevin Escamilla se marcha de Querétaro luego de cinco años en el club. A través de redes sociales, Gallos Blancos hizo oficial su salida con un video de despedida, en el que aparecen sus mejores momentos.

Escamilla llegó a Querétaro, procedente de Toluca y poco a poco se ganó el cariño de la afición, pues destacó por su liderazgo y compromiso con el club. Por ello, el equipo le dedicó un mensaje especial para decirle adiós tras una larga etapa.

“Hoy se cierra un ciclo, pero las historias y los recuerdos quedan para siempre. Gracias por portar con muchísimo orgullo nuestro escudo y nuestros colores, Kevin Escamilla. Tu nombre ya está escrito en la historia del Azul y Negro”, escribió el club en redes sociales.

Números de Escamilla en Querétaro

Escamilla jugó 154 partidos con Gallos Blancos, en los que anotó cinco goles, misma cantidad que realizó de asistencias. Sin embargo, su tarea fue más fungir como pivote, es decir, recuperar y cubrir la zona del mediocampo.

Aficionados de Querétaro lamentan salida de Escamilla

En la publicación del club, aficionados lamentaron su salida y le desearon éxito en sus nuevos proyectos. “Gracias capitán. En los últimos años pocos jugadores como tú. Representaste a este equipo como se debe en los momentos más complicados. Duele tu salida, pero siempre estaremos agradecidos con tu entrega. Querétaro siempre será tu casa”, escribió un aficionado.

