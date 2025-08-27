Dani Ceballos 'elige' a Betis por delante del Olympique de Marsella

El futuro de Dani Ceballos vuelve a estar en el aire. El centrocampista español, que sigue siendo suplente en el | habría decidido frenar su traspaso al Olympique de Marsella para intentar regresar al Real Betis, el club en el que se formó y al que sigue parece seguir teniéndole gran cariño.

Ceballos tenía todo listo para continuar su carrera en la Ligue 1, con una operación cercana a los 15 millones de euros en modalidad de cesión con compra obligatoria, pero con el reciente interés del Betis cambió los planes. El futbolista habría pedido detener la negociación para buscar una fórmula que lo lleve de vuelta al conjunto verdiblanco.

Ceballos busca minutos y el Mundial 2026

El jugador de 28 años fue suplente en las dos primeras jornadas de LaLiga y ya había comunicado al Real Madrid su intención de salir en busca de mayor regularidad. Su objetivo es tener continuidad y aumentar sus opciones de estar en la lista de la Selección Española para el Mundial 2026.

El Real Betis trabaja en paralelo en la posible retención de Antony, quien pertenece al Manchester United, pero mantiene a Ceballos como un objetivo clave para reforzar su plantilla. Sin embargo, todo dependerá de si los andaluces logran alcanzar la cifra que pide el Real Madrid por su traspaso.

En caso de que el Betis no logre llegar a un acuerdo económico, no se descarta que el jugador permanezca en el Santiago Bernabéu, lo que dejaría al Olympique de Marsella fuera de la puja tras el freno en las negociaciones.

El Madrid busca alternativas

Mientras tanto, el Real Madrid sigue analizando opciones para cubrir la posible salida de Ceballos. Según reportes hasta ahora no hay candidatos que convenzan del todo, aunque no se descarta que Thiago Pitarch asuma un rol más importante si no llega un sustituto.

El desenlace de este culebrón de mercado podría definirse en los próximos días, con un Ceballos que parece decidido a vestir de nuevo la camiseta del Betis y dejar en segundo plano la oferta del Olympique de Marsella.

