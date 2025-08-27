¡Se queda en Europa! Memo Ochoa cerca de club español y sueña con Mundial 2026

Guillermo Ochoa esta cerca de conseguir nuevo equipo. El portero mexicano actualmente se encuentra sin equipo al no haber renovado contrato con el cuadro portugués, AVS Futebol SAD. Ahora sin embargo, el veterano estaría cerca de fichar con un club español.

Ochoa sigue buscando un nuevo equipo con miras a seguir sumando minutos y así conseguir un boleto a la próxima justa mundialista. Esto ya que, fue llamado para la última convocatoria de la Selección Mexicana, en la cual terminó siendo el tercer portero detrás de Ángel Malagón y Raúl 'Tala' Rangel.

Actualmente está sin equipo | MEXSPORT

De vuelta a España

De acuerdo con información de Cesar Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, Ochoa estaría cerca e regresar al futbol español tras ocho años. Según los reportes, el Burgos, equipo de la segunda división española estaría interesado en fichar al mexicano.

Según el periodista, el dueño y el futbolista azteca han estado negociando durante las últimas dos semanas y en las últimas horas el equipo lanzó una oferta, convirtiendo a los Blanquinegros como el equipo más cercano a Ochoa. Ahora dependerá del portero aceptar o no al club español.

Burgos quiere ficharlo | MEXSPORT

Experiencia en el futbol español

Ochoa ya cuenta con experiencia en el futbol español pues tuvo participación con Málaga y Granada. Con estos equipos sumó 19 y 39 partidos respectivamente, permitiendo un total de 101 goles (un promedio de 1.7 goles por partido) y dejando su portería en ceros en tan sólo nueve encuentros.

Con este posible fichaje, el portero podría revivir su esperanza de poder representar a la Selección Mexicana en el próximo mundial, convirtiéndose en uno de los primero jugadores en disputar seis justas mundialistas.

Tiene experiencia en España | MEXSPORT

