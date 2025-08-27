Con goles de Pedro de la Vega y Osaze De Rosario, los Sounders sueñan con la gloria frente a Inter Miami

Seattle Sounders se convirtió en el segundo finalista de la Leagues Cup 2025 tras imponerse con autoridad 2-0 a LA Galaxy en una semifinal marcada por la intensidad, la eficacia y una expulsión que puso dramatismo al cierre del encuentro.

Semifinales de Leagues Cup I AP

Al minuto 7, el argentino Pedro de la Vega abrió el marcador con un disparo certero tras aprovechar un rebote en el área. El gol tempranero encendió a la afición de Seattle y puso en aprietos al conjunto angelino, que batalló para generar peligro real durante la primera mitad.

Seattle mantuvo el control del juego y generó varias oportunidades claras, aunque sin aumentar la ventaja antes del descanso. LA Galaxy, por su parte, lució impreciso en el último tercio del campo, incapaz de romper el orden defensivo del rival.

Victoria del Seattle Sounders en la Leagues Cup I @SoundersFC

Ya en la segunda mitad, al minuto 57, Osaze De Rosario firmó el segundo gol tras una excelente jugada colectiva que terminó definiendo dentro del área. Fue un golpe que el Galaxy no supo responder.

La única complicación para los Sounders llegó al minuto 81, cuando el defensor Nouhou Tolo fue expulsado tras una revisión en el VAR. Aun así, Seattle resistió con diez hombres y selló su pase a la gran final sin mayores sobresaltos.

Victoria de Seattle en Leagues Cup I AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡El GOAT! Lionel Messi, con un doblete, lleva a Inter Miami de vuelta a la Final de Leagues Cup