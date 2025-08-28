Champions League: PSG y Benfica, los más 'perjudicados' por el sorteo de Fase de Liga

Se llevó a cabo el sorteo para la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/26 y ya conocemos los cruces para cada uno de los equipos participantes. Algunos de ellos resultaron 'favorecidos', aunque hubo otros a los que la suerte no les sonrió.

El vigente campeón, Paris Saint-Germain, tendrá que volver a mostrar su poderío desde el primer instante, pues cuenta con uno de los calendarios más complicados.

PSG con el trofeo de la Champions | AP

Los dirigidos por Luis Enrique enfrentarán a potencias como Bayern Munich y Barcelona, pero también se verán las caras con clubes que han mostrado ser competitivos en los últimos años: Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Newcastle y Athletic Club de Bilbao.

El duelo más sencillo, en el papel, es en contra de Sporting de Lisboa, aunque es el vigente monarca de Portugal y promete ser un rival incómodo.

X: @SLBenfica

Benfica, otro 'salpicado' por el sorteo

El equipo lusitano, que fue de los últimos clasificados tras vencer a Fenerbahçe en los Playoffs, también tendrá un calendario bastante difícil que incluye visitas a Chelsea, Juventus y Newcastle.

Además, tendrá que recibir en casa nada más y nada menos que al Real Madrid, Bayer Leverkusen y Napoli. Sus partidos más accesibles serán contra Ajax y Qarabag.

