Messi dice adiós a la Selección Argentina y anuncia cuál será su último partido

Lionel Messi es consciente que el fin de su carrera cada vez está más cerca y confirmó que el partido ante Venezuela del 4 de septiembre será el último encuentro de Eliminatoria que jugará ante su gente con la selección.

El capitán de la Albiceleste aseguró que será un compromiso "muy especial", por lo que llevará a toda su familia y amigos para celebrar esta 'despedida'.

AP

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos.

"Será un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará“, dijo tras el partido de Leagues Cup de Inter Miami.

Con estas declaraciones, Messi, que en junio pasado cumplió 38 años, confirma que el Mundial 2026 será el sexto y último de su laureada carrera.

AP

Cierre de Eliminatorias para Argentina

Ya con boleto en mano para la Copa del Mundo, el conjunto argentino encarará las últimas dos fechas de la Eliminatoria.

En primera instancia, recibirá a Venezuela el jueves 4 de septiembre y después visitará a Chile el día 9 del mismo mes.