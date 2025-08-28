Todos los rivales del Real Madrid para la Fase de Liga de la Champions League 2025/26

El Real Madrid ya conoce a sus rivales para la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/26, la primera prueba internacional que tendrá Xabi Alonso al frente del equipo.

El conjunto merengue tendrá el objetivo de mejorar lo hecho la campaña pasada, en la cual quedó eliminado a manos del Arsenal por un marcador global de 5-1 en Cuartos de Final.

En esta edición, el Madrid tendrá un calendario interesante y con pruebas difíciles por delante, especialmente por sus partidos contra Manchester City y Liverpool.

Además, se verá las caras con otros clubes de jerarquía en competencias europeas, como Juventus, Mónaco, Olympique Marseille, Benfica y Olympiacos.

Finalmente, protagonizará uno de los duelos con mayor atractivo de toda la primera fase, pues visitará el debutante y exótico Kairat Almaty de Kirguistán, que juega a más de 7 mil 500 kilómetros de Madrid.

Todos los rivales del Real Madrid para la Champions League 2025/26

Local

Manchester City

Olympique Marseille

Juventus

Mónaco

Visitante

Liverpool

Benfica

Olympiacos

Kairat Almaty

*Las fechas de todos los partidos se darán a conocer este sábado.

