Rafael Yuste, vicepresidente del Barcelona, sobre los rivales en Champions: “No hay rival fácil”

La emoción por la UEFA Champions League, regresa, con el sorteo concretado y los rivales para cada equipo ya seleccionados, el torneo más hermoso del mundo promete una nueva lista de grandes encuentros y que en palabras del vicepresidente del Barca, no habrá juego ni rival fácil para nadie.

‘No hay rival fácil’

Al finalizar el sorteo de la Champions, Rafael Yuste, se dio el tiempo para responder unas preguntas sobre los rieles del equipo Culé, dónde aseguró que cada juego y cada rival debe ser llenado con cuidado.

“Es verdad, no hay rival fácil estamos en la Champions, la competición más dura y más bonita que hay, es la más grande del planeta y por lo tanto tenemos que trabajar muy duro si queremos ganarla”, declaró Yuste.

“Parece utópico, pero la Champions es una competición donde los errores se pagan muy caro, entonces hay que tener mucha humildad, trabajar mucho y sobre todo ir paso a paso”, concluyó.

El camino del Barcelona no será fácil, sin embargo, tampoco luce imposible de cruzar, contando con rivales de alto calibre como PSG y Chelsea, además de otros con planteles más sencillos como: Eintracht Frankfurt, Olympiacos, FC Copenhague, Club Brugge, Slavia Praga y el siempre impredecible, Newcastle.

