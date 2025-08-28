Aficionados rossoneros 'revientan' a Santi Giménez por lesionar a un compañero

La Temporada 2025-26 no comenzó de la mejor forma para Santiago Giménez, ni para el AC Milan. El conjunto italiano perdió en su debut en la Serie A ante Cremonese y el jugador mexicano no logró tener una destacada participación. Sin embargo, lo peor ocurrió en Milanello, pues el jugador mexicano chocó accidentalmente con su compañero Ardon Jashari, y terminó por romperle el peroné.

La desafortunada acción marcó un punto de quiebre entre los aficionados del club rossonero y el jugador mexicano, por lo que las críticas comenzaron. En redes sociales, los insultos y faltas de respeto no se hicieron esperar hacia el exjugador del Cruz Azul, que al momento no ha dado declaraciones al respecto.

Afición revienta a Santiago Giménez

Aficionados italianos y de otras partes del mundo se encargaron de lanzar una cantidad de insultos inconmensurables hacia 'Santi’, entre los que pidieron su salida del club. Otros cuentos exigieron al exjugador del Feyenoord que mejore su desempeño, para olvidar el trago amargo por la lesión que desencadenó.

La gravedad de la lesión de Jashari

El jugador suizo fue uno de los grandes fichajes del Milan esta temporada, gracias a su desempeño en el Brujas. En el duelo ante Cremonese, Ardon vio actividad en tan solo 18 minutos, todo por su proceso de adaptación.

Sin embargo, después de que se confirmó su lesión de peroné, el futbolista de 23 años tendrá que esperar para mostrar sus dotes con Il Diavolo. Se espera que el jugador regrese a finales del mes de octubre.

