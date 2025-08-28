Competencia para Santiago Giménez: Milan está cerca de cerrar fichaje de Nkunku

Milan sigue activo en el mercado de transferencias y su nuevo objetivo es Christopher Nkunku, delantero que pertenece al Campeón del Mundo, Chelsea. El conjunto Rossoneri ha buscado a un atacante durante la ventana, pero con la reciente caída del fichaje por Victor Boniface, el club se ha ido por otra dirección.

Nkunku, competencia para Santiago Giménez

La competencia para Santiago Giménez ahora apunta a ser con Christopher Nkunku, quien brilló en Leipzig, pero no logró consolidarse en el equipo londinense, Chelsea. De acuerdo a Fabrizio Romano ya hay un principio de acuerdo entre ambos clubes.

Dicha fuente aseguró que Nkunku aceptó que su contrato fuera por cinco años, y el fichaje le costará 35 millones de euros al Milan ya con variables. El club Rossonero sumará una pieza más a su plantilla, con la que Massimiliano Allegri busca competir en la Serie A para volver a competencias internacionales.

Estadísticas de Nkunku

El francés jugó 172 encuentros con Lepizig, en los que sumó 70 goles y 56 asistencias. Con los Blues las cosas han sido distintas, pues participó en 62 partidos y registró 18 tantos, con solo cinco asistencias.

La competencia llegó para Santiago Giménez, por lo que el mexicano deberá demostrar sus capacidades en este proyecto comandado por Massimiliano Allegri. Con 27 años de edad, el francés quiere ganarse su puesto como titular.

