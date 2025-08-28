Todos los rivales del Athletic Club, equipo de Alex Padilla, en la Champions League 2025/26

Alex Padilla, portero mexicano que milita en el Athletic Club de Bilbao, podría debutar en la UEFA Champions League, pues su equipo logró clasificarse y ya conoce a sus rivales para la Fase de Liga.

El conjunto vasco se ubicaba en el bombo cuatro, lo que garantizaba que tendría partidos bastante complicados en cara, cosa que se confirmó.

IG @padilla_1_

Los dirigidos por Ernesto Valverde tendrán que verse las caras con el campeón vigente del certamen, Paris Saint-Germain, además de otras potencias europeas como Arsenal y Borussia Dortmund.

Asimismo, se medirá con otros tres clubes que en las recientes campañas han mostrado su calidad y que compiten al tú por tú a nivel continental: Atalanta, Newcastle y Sporting de Lisboa.

Sus duelos, en teoría, más accesibles, serán contra el Qarabag de Azerbaiyán y el Slava Praha de República Checa.

AP

Todos los rivales de Athletic Club, equipo de Alex Padilla, para la Champions League

Local

Paris Saint-Germain

Arsenal

Sporting de Lisboa

Qarabag

Visitante

Borussia Dortmund

Atalanta

Newcastle

Slavia Praha

