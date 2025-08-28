Champions League: ¿Quiénes son los equipos debutantes de la próxima temporada?

La edición 2025-26 de la Champions League tendrá tres debutantes: Kairat Almaty, Pafos y Bodo/Glimt. Dichos clubes han generado expectativa para que muestren de lo que pueden ser capaces en esta primera experiencia del torneo.

¿Quién es el Kairat Almaty?

El club kazajo tendrá su primera participación en la Champions League, pero tienen una característica especial: su casa, pues viajará casi 45 mil kilómetros para cumplir con sus duelos de Fase de Liga ante Inter de Milán, Arsenal, Sporting de Lisboa y Copenhague. Con un valor de casi 13 millones de dólares de su plantilla, el club cuenta con cuatro títulos de su liga.

¿Quién es el Pafos?

El equipo de Chipre fue fundado en 2014 y representa a Evagoras Pallikarides, quien luchó por la libertad de la nación del mediterráneo. En 2023 logró levantar una liga, y un año después conquistaron la copa de su país. Pafos vivirá su primera participación en el torneo más importante de Europa.

¿Quién es el Bodo/Glimt?

Desde Noruega, el Bodo/Glimt presenta una gran historia para llegar a su primera Champions League. La ciudad de donde son originarios tiene una temperatura media de -4ºC, lo cual no les permitía jugar en Primera División hasta 1971, pues los rivales no querían viajar a esa localidad. Desde 2020, el club ha conseguido cuatro títulos de Liga y lograron alcanzar una Semifinal de Europa League en la temporada pasada; ahora jugarán su primera Liga de Campeones.

La Champions League contará con nuevos clubes para esta edición, y esperan dar la sorpresa en su primera experiencia del torneo. Con grandes historias y el respaldo de su afición, buscan hacer una participación positiva.

