Chelsea llega a acuerdo con Manchester United por Alejandro Garnacho

Chelsea continúa moviéndose en los últimos días del mercado y llegó a un acuerdo para fichar a Alejandro Garnacho, proveniente del Manchester United.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, ambas directivas pactaron la transferencia por una cifra cercana a los 55 millones de dólares; el argentino firmará un contrato de siete temporadas.

Desde hace varias semanas, los Blues estaban tratando de cerrar la operación con el propósito de reforzar las bandas, especialmente tras la salida de Noni Madueke y Christopher Nkunku.

La apuesta de Enzo Maresca fue Garnacho, quien no fue contemplado por Ruben Amorim en Manchester United para la presente temporada.

La campaña anterior, el argentino arrancó siendo una de las piezas fundamentales, pero con el paso de los meses la irregularidad se adueñó de él y perdió protagonismo.

En todas las competencias, disputó 58 compromisos con los Red Devils, registrando 11 goles y 10 asistencias.

