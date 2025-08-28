Champions League 2025-26: Los 10 partidos más atractivos de la Fase de Liga

El esperado sorteo de la Fase de Liga de la UEFA Champions League se realizó y ya se conoce el camino de cada uno de los equipos participantes en el torneo. Con ello, a falta de que se confirme el calendario, la afición espera con ansias algunos choques.

AP

Los duelos más atractivos de la Champions League en Fase de Liga

Liverpool vs Real Madrid

Dos de los equipos más históricos de Europa se volverán a ver las caras en una Fase de Liga, pues la temporada pasada los Reds se llevaron el triunfo por 2 a 0 en Anfield. Además de ello, hay múltiples antecedentes, especialmente en Finales entre estos dos clubes.

AP

Barcelona vs PSG

El conjunto culé se enfrentará al vigente Campeón del torneo europeo. Un duelo en el que se esperan muchas emociones, ya que ambos clubes cuentan con una ofensiva fuerte, además de las historias con Luis Enrique y Ousmane Dembélé, los dos con pasado en el Barça.

Real Madrid vs Manchester City

Este duelo se ha convertido en una especie de ‘clásico’, pues acumulan siete enfrentamientos seguidos, los cuales no han decepcionado por la calidad de futbolistas con la que cuentan ambas escuadras. El conjunto Blanco vive una nueva era con Xabi Alonso, mientras que los de Pep Guardiola no están en su mejor momento.

Arsenal vs Bayern Munich

Los Gunners se han convertido en un equipo altamente competitivo bajo el mando de Mikel Arteta, por lo que han sido un elemento constante en Champions League en las últimas ediciones. Para la Fase de Liga, los de Londres chocarán con los bávaros, que dominan Alemania y ahora buscan hacerlo en Europa.

AP

Liverpool vs Atlético de Madrid

Pese a no ser una fuerte rivalidad, los dos equipos han regalado duelos emocionantes, como la eliminación que Atlético de Madrid propinó a los Reds en los Octavos de Final de la temporada 2019-20 en Anfield. Posteriormente, Liverpool tomó revancha en la Fase de Grupos de la 2021-22.

Bayern Munich vs Chelsea

En un duelo que recordará la Final de la 2012, Bayern Munich se enfrentará a Chelsea en la Fase de la Liga. Los Blues regresan a la Champions League y lo hacen con un Mundial de Clubes y una Conference League en la bolsa. Por otro lado, los bávaros construyeron un proyecto interesante con la adición de Luis Díaz.

Chelsea vs Barcelona

En su momento, Chelsea y Barcelona tuvieron choques memorables en la Champions League. Uno de los más destacados fue el de la 2008-09, cuando se hizo una fuerte polémica arbitral en Stamford Bridge, además de otros enfrentamientos en eliminación directa.

Inter de Milán vs Liverpool

El actual subcampeón del torneo y uno de los máximos candidatos para ganar la Champions, se cruzarán en la Fase de la Liga de esta edición. Los Reds visitarán el Giuseppe Meazza para enfrentarse a Inter de Milán.

AP

Inter de Milán vs Arsenal

Ambos clubes fueron de los últimos cuatro sobrevivientes en la temporada pasada, por lo que se espera un duelo con emociones, además de ser clave en el camino de los dos en la Fase de Liga.

Atlético de Madrid vs Inter de Milán

El conjunto Colchonero se enfrentará al subcampeón de la Champions League; con un equipo lleno de calidad, Diego Simeone espera que puedan competir por escenarios importantes en esta edición del torneo europeo.

También te puede interesar: Champions League: UEFA cambia horario de la Final del torneo europeo