Orbelín Pineda y AEK Atenas eliminan a César Huerta y Anderlecht de Conference League

AEK Atenas hizo la tarea en casa y eliminó al Anderlecht, en un partido en que los jugadores mexicanos tuvieron participación. Orbelín Pineda fue el más destacado de los futbolistas nacionales, ya que contribuyó con una asistencia que significó el 2-0 definitivo; por su parte, César Huerta fue amonestado y no logró ser desequilibrante.

El partido fue bastante cortado desde el comienzo, por lo que antes del minuto 25, dos jugadores del equipo belga vieron la tarjeta amarilla, uno de ellos fue el 'Chino'. Tras esos minutos de incertidumbre, fueron los griegos quienes abrieron el marcador antes del descanso.

Aboubakary Koita anotó el primero del encuentro tras una recuperación de los Dikéfalos en la salida del conjunto morado. El nacido en Senegal no se la pensó dos veces y mandó el balón al ángulo tras un fogonazo impresionante.

Tras ese tanto, Huerta y compañía intentaron acercarse en el marcador, pero poco pudieron hacer en el primer tiempo. La ventaja parcial de un gol le dio confianza a los de Marko Nikolić, quienes se dieron un festín en el complemento.

Segundo tiempo de tragedia griega

El complemento terminó por ser de trámite para AEK, pues rápidamente sentenciaron el encuentro. 'Orbelan' mandó un gran pase a Dereck Kutesa, quien en una gran jugada individual terminó por recortar hacia adentro y disparó de fuera del área, para el 2-0 definitivo y el pase a Conference League.

César Huerta terminó por ser sustituido al 46, por el cartón preventivo que recibió y su poco protagonismo. Por su parte, el oriundo de Guerrero jugó todo el partido y consiguió un ansiado pase a una competición europea.

