Orbelín Pineda considera que es uno de los de más experiencia actualmente en Selección Mexicana

Rumbo a los partidos amistosos que sostendrá la Selección Mexicana próximamente ante Suiza y Turquía, además de la Copa Oro; uno de los jugadores convocados por Javier Aguirre, Orbelín Pineda, dio algunas declaraciones acerca del papel que tiene dentro de la plantilla actual.

Además, mencionó ciertos detalles que tanto a él en lo individual, así como al plantel, los hacen poder ilusionarse con recibir el Mundial el próximo año.

Pineda suma una convocatoria más con Selección Mexicana | Imago7

Rumbo a la Copa Oro

Para el exjugador de Querétaro, Chivas y Cruz Azul, los próximos duelos amistosos serán gran parte de la preparación del Tri: "Sí, es muy importante porque es como una pretemporada para prepararnos para lo que viene: primero la Copa Oro y después viene el Mundial. Tenemos una gran oportunidad en este torneo para tratar de quedar lo más alto posible", mencionó.

Orbelín, con actualmente 29 años, considera que es uno de los jugadores más experimentados en la plantilla actual de México:

"En este rato me he dado cuenta de los jugadores que estamos aquí y ahora yo soy de los grandes. Cuando me tocaba venir años atrás, venía con la intención de consolidarme, pero ahora con más experiencia, trato de apoyar a los que se vienen sumando y creo que esa es la base para seguir orientando a todos los compañeros que vienen con la ilusión y así tratar de ayudarlos". Ahora me toca a mí como de experiencia seguir mostrándome, seguir teniendo esa personalidad tanto en la cancha como afuera", agregó.

Orbelín es actual jugador del AEK de Atenas | Imago7

Pineda sueña con la Copa del Mundo

Acerca de la sede de México para el próximo año en el Mundial, Orbelín enfatizó que le ilusiona bastante poder hacer historia con el equipo actual: "Me sudan las manos, la verdad es algo maravilloso, es algo que ya está a la vuelta de la esquina. Sabemos que es en nuestra casa, con nuestra gente".

"Tenemos esa responsabilidad de tratar de dar lo mejor posible, el 100% y darle un mejor momento a nuestra gente, a nuestras familias y competir en este Mundial que sería algo espectacular y más que nada soñar con poder tocar esa Copa del Mundo", finalizó.

Pineda vistiendo el 17 de México | Imago7

