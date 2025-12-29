Partidos de hoy martes 30 de diciembre de 2025

El cierre de año llega con una intensa jornada deportiva que reúne futbol internacional y baloncesto en distintas ligas del mundo. Desde temprano, la actividad comienza con selecciones nacionales, continúa con partidos clave en Europa y Medio Oriente, y culmina por la noche con la emoción de la NBA. Las opciones para los aficionados son amplias y con múltiples plataformas de transmisión disponibles. Aquí te dejamos la agenda deportiva RÉCORD del 30 de diciembre del 2026.

La mañana abre con actividad internacional gracias a la Copa Africana de Naciones, en la que Uganda se enfrenta a Nigeria a las 10:00 horas, un duelo atractivo por el protagonismo que ambas selecciones buscan en el torneo continental, con transmisión a través de Claro Sports.

Más tarde, el futbol de Medio Oriente toma protagonismo en la Saudi Pro League, cuando el Al Ettifaq se mida ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo a las 11:30 horas. Este encuentro genera gran expectativa por la calidad de planteles y figuras internacionales, y podrá seguirse por Fox y Fox One.

Copa Africana de Naciones | AP

Premier League: partidos clave en Inglaterra

La Premier League domina gran parte de la tarde con tres encuentros imperdibles. A las 13:30 horas, el Chelsea recibe al Bournemouth, un choque importante para la tabla y las aspiraciones de ambos clubes, disponible en Fox One.

Posteriormente, a las 14:15 horas, el Arsenal se enfrenta al Aston Villa en un duelo que promete intensidad y buen futbol, mientras que, en el mismo horario, el Manchester United choca ante el Wolverhampton, partido que será transmitido por HBO Max y que acapara la atención de los aficionados.

Manchester United | AP

NBA y G League: el cierre perfecto del día

Por la noche, el baloncesto toma el relevo con la NBA G League, donde el Oklahoma City Blue se enfrenta a los Capitanes de la Ciudad de México a las 19:00 horas, un encuentro atractivo para seguir el desarrollo de jóvenes talentos, disponible en Disney Premium y ESPN 2.

La NBA ofrece dos partidos para cerrar la jornada. A las 20:00 horas, los Boston Celtics se miden ante el Utah Jazz, mientras que a las 21:30 horas los Detroit Pistons visitan a Los Angeles Lakers, ambos encuentros disponibles mediante NBA League Pass, con el segundo también accesible en Prime Video.

Con futbol de alto nivel y duelos atractivos en el basquetbol profesional, la agenda deportiva de este martes ofrece opciones para todos los gustos, ideal para disfrutar el deporte antes de despedir el año.

Agenda deportiva | RÉCORD

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.