Resumen de la Copa Africana de Naciones de este 29 de diciembre

Sudáfrica consolidó su pase a los Octavos de Final tras un emocionante triunfo 3-2 sobre Zimbabue, en un choque de alto voltaje celebrado en Marrakech. Los sudafricanos se adelantaron en más de una ocasión y, pese a la resistencia de los Warriors lograron las tres unidades.

Un penal convertido por Oswin Appollis en los últimos minutos selló la victoria que les permite avanzar a la fase eliminatoria como segundos del Grupo B y siguen buscando mostrar su mejor funcionamiento de cara a su debut en el Mundial 2026.

Sudáfrica l AP

En ese mismo grupo, Angola y Egipto igualaron sin goles (0-0) en Agadir, un duelo donde los egipcios, ya clasificados como líderes, optaron por rotar su plantilla y descansar a varias de sus figuras, incluyendo a Mohamed Salah. El conjunto angoleño buscó con más insistencia, pero se encontró con la sólida defensa de los Pharaohs.

La goleada de Marruecos

En el Grupo A, el anfitrión Marruecos protagonizó una clara demostración de fuerza con un contundente 3-0 sobre Zambia, asegurando así el liderato de su llave y reforzando sus aspiraciones de avanzar con autoridad. Los marroquíes se mostraron superiores desde el inicio, controlando el balón y generando las mejores oportunidades del encuentro.

Ese mismo grupo también tuvo acción entre Comoras y Malí, que terminaron empatando 0-0 en un partido reñido tácticamente, donde ninguna de las selecciones logró convertir sus oportunidades, dejando el pase pendiente de definición en la última jornada.

La jornada representó el cierre de la tercera fecha de la fase de grupos, decisiva para definir qué selecciones jugarán en la siguiente ronda del torneo más importante del futbol africano.En los próximos días se conocerán los cruces que marcarán el inicio de la fase de eliminación directa, mientras los grupos terminan de definirse en la etapa de grupos.

Copa Africana de Naciones l AP

¿Cómo terminaron en su grupo?

Con estos resultados, Marruecos encabeza el Grupo A, seguido de Malí y Zambia con posibilidades de avanzar según resultados combinados, mientras que Comoras queda con tarea pendiente; en el Grupo B, Egipto lidera con pleno de puntos y Sudáfrica acompaña a los faraones rumbo a los octavos.

Las acciones continúan el día de mañana con encuentros llaman la atención con equipos del Grupo C y D, donde Uganda enfrentará a Nigeria, Tanzania a Túnez, Botsuana a RD Congo y finalmente Benín contra Senegal cierran la jornada en África.

Marruecos l AP

Contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD



