Entrenador de Sudáfrica critica falta de ambiente en la Copa Africana de Naciones

El entrenador de la selección de Sudáfrica, Hugo Broos, expresó su preocupación por el ambiente que se vive en la actual Copa Africana de Naciones, al considerar que el entusiasmo del público ha sido menor en comparación con ediciones anteriores del torneo continental.

El técnico belga, con amplia experiencia en la CAF, señaló que no percibe el mismo fervor popular que caracterizó competencias pasadas, como las disputadas en Gabón 2017 y Costa de Marfil 2023, donde el apoyo de los aficionados se sentía dentro y fuera de los estadios.

Broos recordó que en torneos anteriores el entorno era festivo desde el traslado de las selecciones a los entrenamientos, con calles llenas de banderas, aficionados saludando y una atmósfera constante de celebración futbolística.

La afición | AP

¿Por qué Hugo Broos considera que la CAF está apagada?

El entrenador explicó que, en su percepción, ese ambiente característico no se ha replicado en la presente edición, ya que durante los desplazamientos del equipo sudafricano no ha notado manifestaciones masivas de apoyo ni señales visibles de que se esté celebrando un torneo de esta magnitud.

"En Costa de Marfil y en Gabón, cada segundo del torneo sentías que estabas en un torneo", afirmó Broos. Al contrastar la energía vivida en esas ediciones con la experiencia actual, donde asegura que "no hay el típico ambiente de la CAF".

Partidos | AP

El balance deportivo de Sudáfrica en la fase de grupos

Las declaraciones del estratega se dieron en Marrakech, previo al último partido de la fase de grupos de Sudáfrica frente a Zimbabue, un encuentro clave para las aspiraciones de los Bafana Bafana en el certamen.

En lo deportivo, el combinado sudafricano inició su participación con una victoria ajustada por 2-1 ante Angola en Marrakech, resultado que generó expectativas positivas dentro del grupo.

Sin embargo, en su segundo compromiso, Sudáfrica cayó por la mínima diferencia ante Egipto en Agadir, complicando su panorama y obligando al equipo a buscar un resultado favorable en el cierre de la fase de grupos.

Partidos | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.