Serie del Caribe Jalisco 2026: calendario completo, fechas y horarios oficiales

La Perla Tapatía ya se pinta de caribe y todo está listo para cantar ¡Play Ball! Con Jalisco presentado oficialmente como sede emergente de la Serie del Caribe 2026, la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) y la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) dieron a conocer el calendario de lo que promete ser una auténtica fiesta de la pelota caliente.

Con la participación de equipos representantes de Puerto Rico, República Dominicana y Panamá, además de dos novenas mexicanas (México Verde y México Rojo), la Serie del Caribe Jalisco 2026 se disputará del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano de los Charros, ofreciendo siete días de béisbol de alto nivel en suelo mexicano, como antesala al Clásico Mundial de Béisbol.

Revelaron las fechas importantes | MEXSPORT

La actividad arrancará el domingo 1 de febrero a la 1:00 pm (hora del centro de México) con el duelo entre México Verde y Puerto Rico. Más tarde, a las 7:30 pm, República Dominicana se medirá ante México Rojo.

La segunda jornada, programada para el lunes 2 de febrero, comenzará a las 2:00 pm con el choque entre Puerto Rico y República Dominicana, mientras que el juego nocturno enfrentará a México Rojo y Panamá a las 7:00 pm.

El martes 3 de febrero, México Verde se verá las caras con Panamá a las 2:00 pm, y por la noche, a las 7:00 pm, México Rojo chocará ante Puerto Rico.

Para el miércoles 4 de febrero, el turno vespertino será para República Dominicana y Panamá a las 2:00 pm, mientras que en el estelar nocturno se vivirá un duelo de orgullo nacional entre México Verde y México Rojo, pactado a las 7:00 pm.

Mexico es la sede emergente | MEXSPORT

La última jornada de la fase regular se disputará el jueves 5 de febrero, con el enfrentamiento entre Puerto Rico y Panamá a las 2:00 pm, seguido del duelo entre República Dominicana y México Verde a las 7:00 pm.

Los cuatro mejores equipos avanzarán a las semifinales, programadas para el viernes 6 de febrero. El segundo y tercer lugar se enfrentarán a las 2:00 pm, mientras que el primer sitio chocará ante el cuarto clasificado a las 7:00 pm.

La gran final de la Serie del Caribe Jalisco 2026 se disputará el sábado 7 de febrero a las 7:00 pm, coronando al nuevo monarca caribeño en el diamante tapatío.