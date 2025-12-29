Serie del Caribe Jalisco 2026: calendario completo, fechas y horarios oficiales

La Perla Tapatía ya se pinta de caribe y todo está listo para cantar ¡Play Ball! Con Jalisco presentado oficialmente como sede emergente de la Serie del Caribe 2026, la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) y la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) dieron a conocer el calendario de lo que promete ser una auténtica fiesta de la pelota caliente.
Con la participación de equipos representantes de Puerto Rico, República Dominicana y Panamá, además de dos novenas mexicanas (México Verde y México Rojo), la Serie del Caribe Jalisco 2026 se disputará del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano de los Charros, ofreciendo siete días de béisbol de alto nivel en suelo mexicano, como antesala al Clásico Mundial de Béisbol.
La actividad arrancará el domingo 1 de febrero a la 1:00 pm (hora del centro de México) con el duelo entre México Verde y Puerto Rico. Más tarde, a las 7:30 pm, República Dominicana se medirá ante México Rojo.
La segunda jornada, programada para el lunes 2 de febrero, comenzará a las 2:00 pm con el choque entre Puerto Rico y República Dominicana, mientras que el juego nocturno enfrentará a México Rojo y Panamá a las 7:00 pm.
El martes 3 de febrero, México Verde se verá las caras con Panamá a las 2:00 pm, y por la noche, a las 7:00 pm, México Rojo chocará ante Puerto Rico.
Para el miércoles 4 de febrero, el turno vespertino será para República Dominicana y Panamá a las 2:00 pm, mientras que en el estelar nocturno se vivirá un duelo de orgullo nacional entre México Verde y México Rojo, pactado a las 7:00 pm.
La última jornada de la fase regular se disputará el jueves 5 de febrero, con el enfrentamiento entre Puerto Rico y Panamá a las 2:00 pm, seguido del duelo entre República Dominicana y México Verde a las 7:00 pm.
Los cuatro mejores equipos avanzarán a las semifinales, programadas para el viernes 6 de febrero. El segundo y tercer lugar se enfrentarán a las 2:00 pm, mientras que el primer sitio chocará ante el cuarto clasificado a las 7:00 pm.
La gran final de la Serie del Caribe Jalisco 2026 se disputará el sábado 7 de febrero a las 7:00 pm, coronando al nuevo monarca caribeño en el diamante tapatío.