Gustavo Bou, exfutbolista de Xolos de Tijuana, regresa del retiro con el club de sus amores

Cuando parecía que su historia con las canchas había llegado a su fin, Gustavo Bou volvió a colocarse los botines. El delantero argentino, recordado por su paso con Xolos de Tijuana, decidió regresar al club de su vida, Defensores de Barrio Nebel, para aportar tanto dentro como fuera del terreno de juego, en una etapa que combina futbol, gestión y trabajo comunitario.

Bou había anunciado su retiro profesional en 2024, pero en este 2025 su figura volvió a cobrar protagonismo en el futbol regional argentino. En Defensores de Barrio Nebel, equipo de Concordia, el atacante asumió múltiples roles que van más allá de lo deportivo, involucrándose activamente en el día a día de la institución.

“Hoy soy jugador, utilero, presidente, albañil y todo aquello que haga falta en el club”, declaró Bou en entrevista con Cdelusports. Además, durante el Torneo Regional Amateur también llegó a desempeñarse como entrenador en algunos encuentros, reforzando su compromiso con el proyecto.

Volvió a las canchas | MEXSPORT

La actividad de Gustavo Bou no se ha limitado a lo simbólico. Recientemente se inscribió para disputar la Copa Entre Ríos y rápidamente dejó huella en la cancha. En la segunda jornada de la Zona 8, anotó un gol de tiro libre ante Lanús de Concepción del Uruguay, una acción que confirmó que su calidad sigue intacta.

“Este debut para mí fue más emocionante que haber jugado incluso la Copa Libertadores”, señaló el propio Bou tras ese encuentro.

Fuera del campo, su imagen también llamó la atención al difundirse fotografías en las que se le ve colaborando en labores de construcción en la sede del club, apoyando directamente en la mejora de las instalaciones de Defensores de Barrio Nebel.

También funge como directivo y hasta albañil | MEXSPORT

El sueño de vestir la camiseta de Defensores

El regreso de Bou tiene un fuerte componente personal. A lo largo de su carrera, que incluyó pasos por Racing, Talleres de Córdoba y New England Revolution, el delantero mantuvo viva la ilusión de jugar en el primer equipo del club que lo vio crecer.

“Hace muchos años, mi gran anhelo era jugar algún día en la Primera División de este hermoso club y es algo que veo reflejado en muchos chicos que están dando sus primeros pasos”, expresó el día que concretó su vuelta.

En el futbol mexicano, Gustavo Bou defendió los colores de Xolos de Tijuana en dos etapas, entre 2017 y 2018 y posteriormente en 2019. Durante ese periodo disputó 55 partidos y marcó 21 goles, consolidándose como una de las principales figuras del equipo antes de continuar su carrera en la MLS.

Se había retirado en 2024 | MEXSPORT

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.