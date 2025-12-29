¡Se encomendó a Dios! Duván Vergara, exjugador de Monterrey, vivió proceso de 9 horas para tatuarse

El futbolista colombiano Duván Vergara, exjugador de Rayados, volvió a ser tendencia fuera de las canchas, esta vez por una experiencia personal que compartió en sus redes sociales y que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. El actual jugador de Racing reveló que se sometió a un extenso proceso de nueve horas de tatuaje, una jornada que estuvo marcada no solo por el dolor físico, sino también por la fe y la reflexión.

A través de imágenes y mensajes publicados en sus plataformas digitales, Vergara mostró parte del proceso al que fue sometido en donde también fue anestesiado, destacando la magnitud y el significado del diseño elegido. Más allá de lo estético, el atacante dejó en claro que se trató de un tatuaje cargado de simbolismo personal, relacionado con su historia de vida, su carrera profesional y los momentos difíciles que ha superado.

Encomendado a Dios

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el componente espiritual que rodeó la sesión. Antes y durante el largo procedimiento, el futbolista y las personas que lo acompañaban pidieron a Dios para que todo saliera bien, en especial considerando el desgaste físico que implican tantas horas continuas bajo la aguja. La fe fue un pilar fundamental para afrontar la experiencia.

Vergara reconoció que no fue un proceso sencillo. El cansancio, el dolor y la tensión se hicieron presentes conforme avanzaban las horas, pero aseguró que la convicción y la tranquilidad espiritual le permitieron mantenerse firme hasta el final. “Todo tiene un propósito”, fue uno de los mensajes que acompañó sus publicaciones, reflejando el enfoque con el que enfrentó la jornada.

¿Repercutirá en su juego físicamente?

Desde el entorno de Racing, la noticia fue tomada con cautela pero sin alarma. El club se mantiene atento al estado físico del jugador, aunque el propio Vergara dejó claro que el tatuaje no afectará su preparación ni su rendimiento deportivo. El cuerpo médico del equipo sigue de cerca su evolución para evitar cualquier contratiempo.

Compañeros de equipo y aficionados no tardaron en reaccionar, enviándole mensajes de apoyo y admiración por la resistencia demostrada. Muchos destacaron la cercanía del colombiano con sus raíces y su constante agradecimiento a Dios, un rasgo que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.

Este episodio se suma a la imagen de un Duván Vergara auténtico, que no teme mostrar su lado humano y espiritual. En un fútbol cada vez más expuesto a la presión mediática, el atacante de Racing reafirma su identidad y la importancia de mantenerse fiel a sus creencias.

Mientras continúa su preparación para los próximos compromisos del club argentino, Vergara deja claro que su fortaleza va más allá de lo físico. La fe, la disciplina y la determinación siguen siendo parte esencial de su camino, dentro y fuera de la cancha.



