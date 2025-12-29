¡Brutal! Camión de aficionados de Chivas fue agredido tras partido en Irapuato

El caos de la violencia durante la previa del partido amistoso en el Sergio León Chávez entre Irapuato y Chivas no terminó; tras el juego aficionados de los ‘Freseros’ agredieron violentamente al camión que transportaba a los aficionados rojiblancos protagoniando otro capítulo violento.

En imágenes difundidas en redes sociales se puede apreciar como el transporte fue interceptado con lanzamiento de todo tipo de objetos mientras se disponía a abandonar los alrededor del inmueble, todo esto pese a la presencia policiaca.

Agresión al camión de seguidores de Chivas l CAPTURA

Finalmente, el camión terminó por salir apresuradamente para evitar alguna lesión ante la situación que nuevamente opaca el futbol mexicano, esto durante el partido amistoso entre ambos equipos que sirvió de preparación para encarar el Clausura 2026.

La violencia se hizo presente

Las barras de Irapuato y Chivas se enfrentaron en las inmediaciones del Estadio Sergio León Chávez previo al encuentro. Pese a que el ingreso al recinto comenzó hace casi una hora, diversos aficionados que se quedaron a las afueras del estadio comenzaron a lanzar botellas entre sí.

Varios fanáticos fueron captados con bebidas alcohólicas en la mano, pese a estar en vía pública; ningún equipo ha lanzado un comunicado al momento. Después de algunos momentos, en el que hubo golpes, insultos y lanzamientos de botellas de vidrio, la policía intervino para calmar las cosas.

Violencia en la previa en Irapuato l Chivas

¿Cómo fue el partido?

Chivas continúa afinando detalles rumbo al nuevo torneo y lo hizo con una contundente victoria en su duelo amistoso de pretemporada frente al Irapuato, equipo de la Liga de Expansión. El Rebaño mostró seriedad, intensidad y un funcionamiento ofensivo que ilusiona a su afición desde este tipo de compromisos preparatorios.

Al minuto 8 llegó la primera recompensa para Chivas. Roberto “Piojo” Alvarado abrió el marcador tras una brillante asistencia de Ángel Sepúlveda. El Rebaño mantuvo el dominio territorial y siguió generando opciones claras.

Al minuto 41, cayó el segundo gol rojiblanco. Richard Ledezma se hizo presente en el marcador gracias a otra asistencia de Ángel Sepúlveda, quien firmó una gran pared con el mediocampista dentro del área chica para ampliar la ventaja y confirmar el buen momento colectivo del Guadalajara. En el 46, Samir Inda marcó el tercer tanto y al 49 llegó el cuarto gol obra de Ricardo Marín.

