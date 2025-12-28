Irapuato se pinta rojiblanco en amistosos de Chivas

Una de las aficiones más fieles y grandes del país volvió a hacer vibrar un estadio visitante con su color y pasión, esta vez fue el turno del Sergio León Chávez, estadio del Irapuato y que acogió el amistoso entre entre la Trinca y las Chivas, mismo que terminó en goleada rayada.

Amistoso de Chivas vs Irapuato I MEXSPORT

‘Dale rebaño’

Durante el amistoso entre los Freseros y las Chivas, el espectáculo no solo se hizo presente en el rectángulo de juego, sino que también pintó las gradas de una manera especial, significativamente con los colores del equipo ‘más mexicano’ de la Liga MX y que no se vio opacado por la violencia previa.

Previo y durante el partido, las gradas llenas tenían de una manera significativa preferencia rojiblanca, con miles de aficionados que se dieron cita para ver a su equipo que no visitaba ese recinto en más de cinco años.

Estadio Sergio León Chávez I MEXSPORT

Sin embargo, no todo fue felicidad, pues antes del pitido inicial, un grupo de seguidores alterados, comenzó a lanzar botellas de vidrio y de bebidas alcohólicas, afortunadamente todo quedó controlado y el festejo deportivo siguió sin mayor problema.

Con un clima perfecto para que rodara la esférica, los fanáticos también hicieron su partido, sacando el grito de ‘dale rebaño’ y ‘Chivas, Chivas’, desde el minuto uno hasta el pitido de los 90 finales, situación que no pasó por alto el equipo y premio en redes sociales un video presumiendo su ‘nueva localía’.

Victoria de Chivas I MEXSPORT

¿Cómo le fue a Chivas en duelo amistoso?

Durante el juego las Chivas también cumplieron con creces, pues el rebaño se lució con la gente que lo acompañó, dejando un 4-0 en favor de los de Guadalajara, además de tener una actuación espléndida de su nuevo refuerzo, Ángel Sepúlveda.

Junto con el doblete de asistencia del ‘Cuate’ Sepúlveda, también aparecieron Richard Ledezma, Piojo Alvarado, Samir Inda y Camberos para mover el marcador en favor del 12 veces ganador de la liga mexicana y que busca en este torneo volver a ser uno de los protagonistas.