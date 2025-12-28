El retorno del rey: Salomón Rondón apunta a volver a Pachuca tras breve paso en el Real Oviedo

Tras un breve periodo en LaLiga y la LaLiga Hypermotion con el equipo del Real Oviedo, el delantero venezolano de 36 años, Salomón Rondón, vuelve a Pachuca, club donde vivió sus momentos más goleadores, esto tras rechazar un par de ofertas en el futbol sudamericano.

Rondón en Liga MX I IMAGO7

¿Cuándo regresa Rondón?

Luego de seis meses como jugador asturiano, el atacante vuelve a México para vivir una segunda etapa como Tuzos. Con información de César Luis Merlo, Rondón rechazó al menos dos ofertas del futbol de Brasil con tal de volver al equipo de Hidalgo.

Gol de Rondón I IMAGO7

El movimiento que sigue siendo dentro del Grupo Pachuca se acordó en los días recientes. Según Merlo, tanto Pachuca como Real Oviedo estuvieron de acuerdo en que el jugador volviera, teniendo como único ‘impedimento’ las dos ofertas de Brasil.

Según el tratado, Rondón volvería para ser uno de los grandes fichajes de la Liga MX para el Clausura 2026, el cual tendrá cambios considerables debido a la próxima Copa del Mundo de 2026.

Rondón con Pachuca I IMAGO7

Un viejo conocido

Rondón regresa a Pachuca tras un decepcionante paso con la playera del Oviedo, pues en su breve lapso de casi seis meses el jugador solo registró un total de dos goles en 16 partidos, dejando al equipo con solo 11 puntos y en zonas de descenso.

Por otro lado, esta sería la segunda ocasión en que el ariete de la Selección de Venezuela deja a Guillermo Almada, quien fuese técnico de los Tuzos del Pachuca durante la salida del jugador y que ahora lo es, esta vez con el equipo de la liga de España y que según fuente cercanas, autorizó el pase del futbolista.

En su primera etapa como jugador del Pachuca, Rondón disputó 70 partidos, marcando un total de 36 goles y repartiendo hasta 8 asistencias, siendo una de las piezas fundamentales de aquel equipo de 2024 a 2025.