Tienen un Ángel: Chivas derrotó 4-0 a Irapuato con doble asistencia del 'Cuate' Sepúlveda

Chivas continúa afinando detalles rumbo al nuevo torneo y lo hizo con una contundente victoria en su duelo amistoso de pretemporada frente al Irapuato, equipo de la Liga de Expansión, en el Estadio Sergio León Chávez. El Rebaño Sagrado mostró seriedad, intensidad y un funcionamiento ofensivo que ilusiona a su afición desde este tipo de compromisos preparatorios.

Equipo de Chivas I @Chivas

Dominio rojiblanco desde el arranque

Desde los primeros minutos, el Guadalajara tomó el control del partido y dejó claro que su intención era imponer condiciones. La presión alta y la movilidad de sus atacantes comenzaron a generar peligro constante sobre el arco fresero, que se vio superado en varias ocasiones por la velocidad rojiblanca.

Al minuto 8 llegó la primera recompensa para Chivas. Roberto “Piojo” Alvarado abrió el marcador tras una brillante asistencia de Ángel Sepúlveda, quien con una diagonal perfecta dejó al atacante solo y sin portero para definir con tranquilidad y poner el 0-1 en el marcador.

Piojo Alvarado en festejo I @Chivas

Con el paso de los minutos, el Rebaño mantuvo el dominio territorial y siguió generando opciones claras. Irapuato intentó reaccionar, pero la solidez defensiva y el buen orden táctico de Chivas impidieron cualquier aproximación de peligro real.

Antes del descanso, al minuto 41, cayó el segundo gol rojiblanco. Richard Ledezma se hizo presente en el marcador gracias a otra asistencia de Ángel Sepúlveda, quien firmó una gran pared con el mediocampista dentro del área chica para ampliar la ventaja y confirmar el buen momento colectivo del Guadalajara.

Gabriel Milito, entrenador de Chivas I @Chivas

Festival ofensivo en el complemento

El inicio del segundo tiempo fue aún más demoledor para Chivas. Apenas al minuto 46, Samir Inda marcó el tercer tanto de la tarde tras un pase cruzado de Camberos, que el joven atacante definió sin dudar para el 0-3, mostrando profundidad y variantes ofensivas.

Solo tres minutos después, al 49, llegó el cuarto gol del Guadalajara. Ricardo Marín asistió con un pase retrasado al punto penal y Aguayo apareció para mandar el balón al fondo de las redes, sellando una goleada que reflejó la superioridad del Rebaño en el amistoso.

Con el 0-4 en el marcador, Chivas manejó el ritmo del encuentro, realizó ajustes y rotaciones, y cerró el partido con buenas sensaciones. El triunfo ante Irapuato deja conclusiones positivas para el cuerpo técnico y confirma que el equipo avanza con paso firme en su preparación de cara a los retos oficiales que se avecinan.