Rayados informa que Lucas Ocampos sufrió una parálisis facial

Rayados encendió las alertas tras informar, a través de sus redes sociales, sobre el estado de salud de Lucas Ocampos. El club dio a conocer que el futbolista argentino presentó una parálisis facial de hemicara izquierda, de probable etiología viral, situación que ya está siendo atendida por el cuerpo médico.

De acuerdo con el comunicado oficial, Ocampos deberá permanecer en reposo durante siete días, como parte del tratamiento y seguimiento médico, con el objetivo de garantizar una recuperación adecuada antes de volver a la actividad deportiva.

Lucas Ocampos | IMAGO7

¿Qué dice el comunicado?

"El jugador estará en reposo durante siete días y se valorará su evolución clínica para determinar su integración a los trabajos grupales de pretemporada", se lee en el comunicado de La Pandilla.

Debido a este cuadro, el atacante de Rayados estaría descartado para realizar el viaje este viernes a Guadalajara, donde el equipo regiomontano participará en la Copa Pacífica, por lo que no sería considerado para dicho compromiso.

El partido del equipo regiomontano en dicho certamen de carácter amistoso será ante la Universidad de Guadalajara. En caso de lograr el triunfo, los Rayados se enfrentarán al Atlas o Chivas, dependiendo de quien sea el ganador.

Preocupa el inicio de la temporada

Además, la presencia de Lucas Ocampos para el arranque del torneo también genera incertidumbre, ya que es duda para la Jornada 1 ante Toluca, encuentro en el que el cuerpo técnico evaluará su evolución en los próximos días antes de tomar una decisión final.

En el campamento albiazul se mantiene la calma, confiando en que la evolución del jugador sea favorable y que pueda reincorporarse lo antes posible a los entrenamientos, siempre priorizando su salud.

