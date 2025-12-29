“Es un amor real sin estereotipos como otros”: Defienden a Declan Rice por críticas a su novia

Una de las grandes oleadas de críticas que se destaparon en este 2025 y que tenía antecedentes tiempo atrás fueron los duros señalamientos a Declan Rice por tener a una novia ‘gordita’, los mensajes no se hicieron esperar tras su excelsa participación en la Champions League que terminó por eliminar al Real Madrid en Cuartos de Final.

Sin embargo el propio futbolista salió para defender a su pareja y hoy el famoso streamer argentino llamado ‘La Cobra’ hizo una reflexión sobre la pareja y los estereotipos que se viven en futbol, especialmente en los noviazgos mediáticos.

Pareja l lacarabfutbol_

“Se ríen como si fuera algo por lo cual se deberían reír, de que la novia de Rice es gordita. Pero, ¿Saben que pasa amigos? Vivimos en un mundo en el cual el futbolista tiene que tener una modelo, de una marca cara y no puede tener una piba normal, compañera de colegio”, empezó reflexionando el sudamericano en su canal.

‘La Cobra’ aseguró que la belleza disfraza algo que no es real: “Y sabes que pasa? El día de mañana te vas a dar cuenta cuando yo te lo diga, la piba puede ser muy linda, puede ser preciosa, espectacular, pero ella no te quiere. Y si no te llevas bien con ella, de qué sirve? De nada.”

“Rice, está enamorado de su mujer, cuando tú estás enamorado de alguien, lo que toda la gente ve, vos justamente no ves, y lo que lo demás no ven, vos si lo ves. Y esa es la diferencia entre ustedes que se ríen de Rice y Declan Rice…”, sentenció el influencer.

Rice y su pareja l lacarabfutbol_

Un historia de amor

Declan Rice y Lauren Fryer llevan una relación cercana a los 10 años, pareja que le dio por primera vez la bienvenida a su hijo en 2022. La relación no busca acaparar reflectores; sin embargo, cuando surge una imagen juntas las críticas se han viralizado.

Lauren Fryer l lacarabfutbol_

¿Cómo ha sido la reacción de Rice?

En 2024 resultó unos comentarios de gordofobia contra Fryer que incluso provocó borrar su cuenta de instagram debido a las pronunciaciones de seguidores en redes sociales que simplemente se dedicaban a molestar.

Ante esto, Declan Rice señaló: “Debemos entender que los jugadores de futbol y sus familias también son humanos como nosotros. Gente insegura que odia a alguien que vive su vida", escribió un aficionado en las redes sociales”.