Hallan sin vida a Nataly Montserrat González Barro, familiar de Hola Enfermera y El Capi Pérez

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó el hallazgo sin vida de Nataly Montserrat González Barro, de 30 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida en Cancún desde el pasado 25 de diciembre. El cuerpo fue localizado el 28 de diciembre en una zona verde cercana al fraccionamiento Jardines del Sur 6, en el municipio de Benito Juárez.

De acuerdo con la información oficial, Nataly fue vista por última vez la noche de Navidad, cuando salió de su domicilio y ya no se tuvo contacto con ella. Tras su desaparición, familiares presentaron la denuncia correspondiente y se activaron los protocolos de búsqueda.

Autoridades de Quintana Roo confirmaron el hallazgo sin vida de Nataly Montserrat González Barro, reportada como desaparecida en Cancún desde el 25 de diciembre./ IG

¿Qué se sabe sobre el hallazgo de Nataly Montserrat?

Las autoridades informaron que el cuerpo fue localizado sin signos visibles de violencia, sin embargo, la carpeta de investigación continúa abierta para esclarecer plenamente los hechos. La Fiscalía precisó que el caso se analiza bajo perspectiva de género, conforme a los lineamientos vigentes.

Hasta ahora no se han revelado detalles sobre la causa de la muerte ni sobre posibles responsables, ya que las diligencias siguen en curso. Peritos y agentes ministeriales continúan con las investigaciones para determinar qué ocurrió entre el momento de su desaparición y el hallazgo.

La Fiscalía informó que el caso se investiga bajo perspectiva de género, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos./FB: Busqueda Qroo

¿Quién era Nataly Montserrat González Barro?

Nataly Montserrat González Barro era médica veterinaria, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y también cursaba estudios en psicología. A lo largo de su trayectoria se desempeñó en distintos ámbitos profesionales, tanto en el sector público como privado.

Su caso cobró relevancia nacional debido a su vínculo familiar con la influencer Sandra Itzel, conocida en redes sociales como Hola Enfermera, quien está casada con el conductor y comediante Carlos “El Capi” Pérez. Ambos compartieron mensajes en redes sociales durante los días de búsqueda para solicitar apoyo y difusión.

Familiares y usuarios en redes sociales difundieron la ficha de búsqueda de Nataly Montserrat durante los días posteriores a su desaparición./ IG

Tras confirmarse el fallecimiento, la familia pidió respeto y privacidad para enfrentar el duelo, mientras esperan que las autoridades esclarezcan lo ocurrido. El caso de Nataly Montserrat se suma a otros hechos que mantienen bajo atención la situación de seguridad y violencia contra las mujeres en el país.