Descarrilamiento del Tren Interoceánico deja 13 muertos y 98 heridos en Oaxaca

El descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido en la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, dejó un saldo de 13 personas fallecidas, 98 lesionadas y 139 pasajeros fuera de peligro, informó la Secretaría de Marina (Semar), autoridad responsable del proyecto ferroviario.

El accidente ocurrió en la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, a la altura de Nizandá, Oaxaca./ Semar

De acuerdo con el comunicado oficial, el accidente se registró en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, a la altura de la comunidad zapoteca de Nizandá, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, cuando el convoy transportaba a 250 personas, entre tripulación y pasajeros. El tren estaba conformado por dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros.

La Semar detalló que 36 de las personas lesionadas permanecen hospitalizadas, mientras que el resto presenta heridas que no ponen en riesgo su vida. En un alcance a su información inicial, la dependencia señaló: “Derivado de este accidente 139 personas se encuentran fuera de peligro (…) y lamentablemente 13 personas perdieron la vida”.

Elementos de la Secretaría de Marina desplegaron un operativo de rescate tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico./ X

Para atender la emergencia, la Secretaría de Marina desplegó 360 elementos navales, además de 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico, como parte de las labores de rescate, atención médica y localización de personas que cayeron a un talud de aproximadamente siete metros de altura.

En un primer balance, autoridades estatales y federales habían reportado cifras menores de personas lesionadas; sin embargo, conforme avanzaron las labores de auxilio, el número de víctimas fue actualizado. La Semar indicó que continúa el traslado de heridos a hospitales locales para su atención especializada.

El convoy transportaba a 250 personas entre tripulación y pasajeros al momento del accidente./ X

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación para determinar las causas del accidente. Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se coordinan con autoridades federales y estatales para realizar los peritajes técnicos correspondientes.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó en redes sociales que el Gobierno federal da seguimiento a los trabajos de atención a las víctimas. En su mensaje señaló: “Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico”, y precisó que participan también la SICT, IMSS-Bienestar y el Gobierno de Oaxaca.

La Línea Z, con una extensión de 212 kilómetros, forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, megaproyecto estratégico que conecta los océanos Pacífico y Atlántico mediante infraestructura ferroviaria, portuaria e industrial. La Semar informó que continuará colaborando con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos y la atención integral a las personas afectadas.