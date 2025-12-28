Horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 29 de diciembre 2025 al 2 de enero 2026

La astróloga Mhoni Vidente reveló sus predicciones para la semana del 29 de diciembre al 2 de enero de 2026 y cada signo del zodiaco recibe una carta del tarot especial, símbolo de cambios, energía y oportunidades. Aquí te contamos qué te espera signo por signo, con el mensaje espiritual que te guiará durante estos días.

Aries

Aries llega al final del año con la urgencia de soltar culpas y cargas que no le pertenecen. La energía invita a limpiar la mente y cerrar el ciclo con paz interior. Se vislumbra una sorpresa económica, estabilidad emocional y momentos de alegría en familia. El mensaje es claro: cerrar 2025 sin rencores permitirá iniciar 2026 con claridad y nuevos propósitos.

Los horóscopos son predicciones o interpretaciones basadas en la posición de los astros y planetas en el momento del nacimiento de una persona./ Pixabay

Tauro

Tauro despide el año desde la estabilidad y la esperanza. Es un momento ideal para cerrar pendientes y fortalecer la base económica. La energía favorece nuevas conexiones emocionales y encuentros importantes. El signo debe enfocarse en rodearse de personas positivas y dejar atrás cualquier deuda o conflicto pendiente.

Géminis

Para Géminis, el cierre de año representa libertad y renovación. La energía impulsa a dejar el pasado atrás y abrirse a oportunidades inesperadas. Es un periodo ideal para manifestar deseos con claridad, ya que lo sembrado antes de terminar el año comenzará a tomar forma en 2026.

Cáncer

Cáncer termina el año fortalecido, aunque con asuntos emocionales que aún requieren sanación. La clave está en el perdón y el agradecimiento. El mensaje invita a vivir el presente y no cargar con historias del pasado, pues el nuevo año traerá estabilidad emocional y mejoras económicas.

Leo

Leo se posiciona como uno de los signos más favorecidos rumbo a 2026, siempre y cuando cierre el año con calma y enfoque. Es un momento para confiar en uno mismo, avanzar en silencio y prepararse para una nueva etapa de crecimiento personal y sentimental.

Virgo

Virgo enfrenta un cierre de año introspectivo, marcado por decisiones importantes. La energía de renovación invita a confiar más en la intuición y soltar la autoexigencia. El 2026 se perfila como un periodo de estabilidad laboral y emocional, siempre que el signo se permita fluir.

Libra

Libra llega al final del año buscando equilibrio en todos los aspectos. Es tiempo de resolver pendientes emocionales, legales o familiares. La claridad mental será clave para iniciar 2026 con nuevas oportunidades y relaciones más sanas.

Escorpio

Escorpio atraviesa un cierre de ciclo profundo y transformador. Aunque intenso, este proceso es necesario para renacer con mayor fuerza. Soltar rencores y mirar hacia adelante permitirá que el nuevo año llegue con crecimiento económico y poder personal.

Sagitario

Sagitario despide el año con movimiento y cambios favorables. La energía impulsa viajes, decisiones arriesgadas y expansión. El mensaje invita a confiar en la suerte y atreverse, pues el 2026 traerá nuevas aventuras y crecimiento profesional.

La pitonisa ofrece sus predicciones para este mes de octubre. / RS

Capricornio

Capricornio cierra el año con determinación y ambición, aunque deberá cuidar los excesos. La disciplina será la clave para consolidar proyectos y liderazgo en el nuevo año. El 2026 se perfila como un periodo de logros económicos importantes.

Acuario

Acuario termina el año con claridad, reconocimiento y noticias positivas. Es momento de creer en las ideas propias y apostar por nuevos proyectos. El 2026 traerá estabilidad emocional y avances significativos en lo profesional.



Tu carta anuncia dinero rápido, pero también te advierte sobre “enemigos ocultos”. / Pixabay

Piscis

Piscis llega al cierre de 2025 con sanación emocional y equilibrio interior. La energía favorece la paz, la introspección y la armonía. El mensaje final invita a cuidar la salud y confiar en que el próximo año fluirá con mayor estabilidad.